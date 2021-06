Die Vorbereitung Frankreichs auf den EM-Achtelfinal gegen die Schweiz läuft nicht gerade problemlos. «Les Bleus» wohnen in der rumänischen Hauptstadt Bukarest im Hotel Hilton in der Altstadt. Dort echauffieren sich nun Betreuer der «Equipe Tricolore», dass es in der Nacht auf Samstag zu einer lautstarken Party gekommen sei.



Bei den Übeltätern handelt es aber nicht etwa um Pogba und Co., andere Hotelgäste sorgten die nächtliche Unruhe. Eine Gruppe Studenten feierte in der Lobby ab 18 Uhr eine Jahresabschlussparty. Die lautstarken Gesänge seien bis zu den Zimmern der Stars zu hören. Das verriet die französische «Equipe»: «Wenn einige Spieler die Disco-Alben von Village People besser kennenlernen wollten, mussten sie nur die Zimmertüre öffnen …» (pre)