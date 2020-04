Schweiz

Coronavirus: Wann sind Fitnesscenter geöffnet?



Chaos bei den Fitnesszentren: Wann darf nun geöffnet werden?

In der gestrigen Medienkonferenz sagte Sportministerin Viola Amherd, die Fitnesszentren dürfen mit valablen Schutzkonzept am 11. Mai öffnen. In der Verordnung steht etwas anderes. Die Branche ist verwirrt.

Die Aussage der Sportministerin Viola Amherd an der gestrigen Medienkonferenz des Bundes liess die Herzen der Sportbegeisterten höher schlagen:

«Es ist richtig, dass Fitnessstudios [ab dem 11. Mai] öffnen können, wenn sie ein Schutzkonzept erarbeiten und umsetzen, das funktioniert. Die Distanz- und Hygieneregeln müssen eingehalten werden. Ein Training in einem Fitnessstudio ist keine Versammlung, das ist eben ein Sportbetrieb.»

Anders sieht es beim Blick auf die Homepage und in die Corona-Verordnung aus. Dort steht schwarz auf weiss, dass die Fitnesszentren auch nach dem 11. Mai weiterhin geschlossen bleiben.

Die Verwirrung bei den betroffenen Betrieben ist gross. Claude Ammann, Präsident des Schweizerischen Fitness- und Gesundheitscenter Verbands, geht von einer Wiedereröffnung am 11. Mai aus. «Womöglich handelt es sich um einen Fehler in der Verordnung», so Ammann. Man versuche derzeit mit dem Bundesamt für Gesundheit Rücksprache zu nehmen.

Auf Anfrage von watson sagt Daniel Dauwalder, Mediensprecher des BAG: «Fitnesscenter dürfen mit einem Schutzkonzept unter bestimmten Bedingungen öffnen.» Die Angaben auf der BAG-Seite würden noch angepasst werden, so Dauwalder weiter.

