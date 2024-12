Fast schon angenehm, diese einmalige Stille hier: das SRF-«Arena»-Studio. Bild: KEYSTONE

Heute gibt es keine «Arena»-Review: Du glaubst niemals, warum...

Nein, es hat weder mit der Halbierungsinitiative noch mit SRF selbst zu tun. Der Grund, warum wir keine «Arena»-Review verfasst haben, bist du. Genau du!



Team watson Folge mir

Mehr «Schweiz»

Weil du so eine Legende bist, die täglich auf watson surft und sich auch von den abscheulichsten Werbeblöcken nicht abschrecken lässt, konnten wir uns gestern Abend ein Weihnachtsessen gönnen. Merci dafür!



Bei deiner Loyalität besteht aber trotzdem noch etwas Luft nach oben: Chefredaktionsmitglied Leo will nämlich, dass alle User zusammen pro Woche 65 Jahre auf watson.ch verweilen, dann offeriert er der Redaktion einen Apéro. Wenn du also wirklich eine gute Tat vollbringen willst, dann lass doch die watson App über Nacht geöffnet, wenn du schlafen gehst.



Ich will hier nicht betteln, aber wir wissen alle, dass der Journalismus finanziell etwa so gut aufgestellt ist wie das Firmenkonglomerat von René Benko. Oh Gott, ich hoffe, die Chefredaktion liest diese Story nicht.

Spass beiseite. Wir lieben euch wirklich dafür, dass ihr die beste Newsportal-Community des Landes, ach, sogar der Welt, seid! Dank euch können täglich dutzende Charaktere News ohne Bla Bla (lol) erstellen und das machen, was sie lieben.



Ich, wenn ich die Bilder vom Weihnachtsessen anschaue. Bild: screenshot 9gag

Und für die Seriösen unter euch: Die gestrige «Arena» könnt ihr Hier nachschauen. Nächste Woche folgt zudem an gewohnter Stelle zu gewohnter Zeit wieder eine «Review», geschrieben von einer der Besten, unserer geschätzten Kollegin Aylin Erol.



(kma)