Knappe Mehrheit im Ständerat für die Individualbesteuerung

Skifahrer stürzt in Arosa GR in Bachbett und stirbt

Ein 42-jähriger Skifahrer ist am Samstag in Arosa GR bei einem Skiunfall gestorben. Der Mann fuhr gemäss Polizeiangaben am Abend nach der Pistenkontrolle im Gebiet Tomeli in Richtung Tal und stürzte dabei in ein angrenzendes Bachbett. In der Nacht auf Sonntag erlag er im Kantonsspital in Chur seinen Verletzungen.