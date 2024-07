Stau seit 3 Uhr morgens – die Blechkolonne steht wieder vor dem Gotthard

Der Ferien- und Wochenendverkehr hatte bereits am Freitag sowohl Richtung Süden als auch Richtung Norden zugenommen. Die Staus vor dem Nordportal erreichten zwischenzeitlich eine Länge von elf Kilometern. Auf der Südseite des Strassentunnels registrierte der TCS am Freitag maximal fünf Kilometer Stau. (sda)

Der Verkehr vor dem Gotthard-Nordportal hat sich am Samstagmorgen erneut auf 13 Kilometern gestaut. Reisende in Richtung Süden mussten mit einem Zeitverlust von bis zu zwei Stunden rechnen.

So sah es auf der Webcam aus um 6.12 Uhr.

So sah es auf der Webcam aus um 6.12 Uhr. Bild: tcs

Ohne Handy und Route – ein Fotograf aus Tasmanien wanderte 420 Kilometer durch die Schweiz

Wenn wir durch Stockholm oder Strassburg spazieren, verwenden wir früher oder später unser Smartphone. Ebenso, wenn wir in Riga ein Restaurant buchen, in Hanoi ein Hotel oder in Montreal ein Mietauto. Fotograf Ben Buckland hatte von alldem genug. Von der Art und Weise, wie auch er auf Reisen unterwegs war. Von der Vorhersehbarkeit im Zeitalter des Handys.