Die Schweiz zählte im März mehr Hotelübernachtungen als im Vorjahresmonat. Bild: KEYSTONE

Schweizer Hotels mit mehr Übernachtungen im März – vor allem von US-Touristen

Die Schweizer Hotellerie hat nach dem Rückgang im Februar im dritten Monat des Jahres wieder etwas zugelegt. Die Zahl der Übernachtungen stieg im Vergleich zum März des Vorjahres um 0,2 Prozent. Der Anstieg ist den ausländischen Gästen zu verdanken.

Mehr Touristen aus den USA, weniger aus den Golfstaaten

Besucherinnen und Besucher aus dem Ausland sorgten laut einer zweiten provisorischen Schätzung des Bundesamts für Statistik (BFS) für 1,9 Prozent mehr Logiernächte als noch vor einem Jahr. Bei den Schweizer Gästen gingen die Übernachtungen im März dagegen um 1,4 Prozent zurück.

Vor allem bei Gästen aus den USA bleibt die Schweiz beliebt: Die Übernachtungen von Reisenden aus den Vereinigten Staaten verzeichneten ein deutliches Plus von 14 Prozent. Dies, obwohl der Tourismus in den USA derzeit stark zurückgeht.

Auch aus China kamen wieder mehr Touristen in die Schweiz (+3,2%). Einen klaren Rückgang gab es dagegen bei den Golfstaaten mit 6,3 Prozent weniger Übernachtungen. Asien insgesamt verzeichnete ein leichtes Plus von 1,1 Prozent.

Aus Europa kamen im März dagegen etwas weniger Gäste (-1,2%). Von den wichtigsten europäischen Herkunftsländern zählte die Schweizer Hotellerie nur bei den Niederländern (+5,0%) mehr Logiernächte als im März vor einem Jahr. Bei den Touristen aus Deutschland (-4,1%), dem Vereinigten Königreich (-7,4%), Frankreich (-5,9%) und Italien (-1,7%) waren es dagegen weniger.

Bereits in den ersten beiden Monaten 2025 zeigte sich der klare Trend: weniger Schweizer, mehr internationale Gäste. Zwar waren Herr und Frau Schweizer im Januar und Februar weiterhin für mehr als die Hälfte der Logiernächte verantwortlich. Im Vergleich zum Vorjahr waren es jedoch 3,5 Prozent weniger Übernachtungen. Die Zahl der Logiernächte durch ausländische Gäste stieg hingegen um 4,5 Prozent.

So viele Übernachtungen wie noch nie im Jahr 2024

Insgesamt verzeichnete die Schweizer Hotellerie im Januar und Februar 6,55 Millionen Übernachtungen, was einem leichten Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Mit dem erneuten Anstieg im März scheint die Branche auf Kurs zu sein, den Rekord aus dem Vorjahr zu übertreffen: Im Jahr 2024 wurden insgesamt 42,8 Millionen Übernachtungen gezählt – so viele wie noch nie zuvor in einem Jahr.

Die definitiven Zahlen für Januar bis März veröffentlicht das BFS am 7. Mai 2025. (sda/awp/vro)