Die Strasse wurde vorübergehend gesperrt. Bild: google maps

17-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoss mit Traktor

Mehr «Schweiz»

Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist im Kanton Waadt bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Er kollidierte mit einem entgegenkommenden Traktor und verstarb noch an der Unfallstelle, wie die Waadtländer Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 16.20 Uhr auf der Route des Mosses auf Höhe von L'Etivaz, wie die Polizei schrieb.

Der junge Motorradfahrer habe aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Zweirad verloren, sei zu Boden gestürzt und gegen einen landwirtschaftlichen Lastzug geprallt, der auf der Gegenfahrbahn in entgegengesetzter Richtung fuhr. Trotz schneller Hilfe durch Zeugen sei der Jugendliche, ein Schweizer Staatsangehöriger aus der Genferseeregion, noch am Unfallort gestorben, hiess es weiter.

Die Strasse wurde während der technischen Unfallaufnahme und der Rettungsmassnahmen vorübergehend gesperrt. Der Präsident des Jugendgerichts hat ein Strafverfahren eingeleitet, um die genaue Ursache des Unfalls zu klären. (sda)