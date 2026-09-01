Gotthard: Strassentunnel bis 7. Oktober während 18 Nächten gesperrt

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Im Gotthardstrassentunnel finden ab kommendem Montag bis am 7. Oktober nächtliche Unterhaltsarbeiten statt. Während insgesamt 18 Nächten bleibt der Tunnel zwischen 20 Uhr und 5 Uhr morgens gesperrt.

Der Verkehr wird über die Gotthardpassstrasse umgeleitet, teilte das Amt für Betrieb Nationalstrassen der Urner Baudirektion am Dienstag mit. Schwere Güterfahrzeuge mit einem Gewicht über dreieinhalb Tonnen werden jeweils ab 19.30 Uhr im Norden und Süden angehalten, hiess es.

Die Daten der Sperrungen sind: Montag, 7. September, bis Freitag, 11. September; Montag, 14. September, bis Freitag, 18. September; Montag, 21. September, bis Freitag, 25. September; Montag, 28. September, bis Freitag, 2. Oktober sowie Montag, 5. Oktober, bis Mittwoch, 7. Oktober. (hkl/sda)