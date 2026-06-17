Anhänger mit über 30 Schafen kippt auf A1 bei Bern

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Auf der Autobahn A1 in Bern BE ist am Mittwochabend ein Anhänger mit über 30 Schafen gekippt, wobei die Insassen unverletzt blieben. Die Autobahn in Fahrtrichtung Zürich musste daraufhin für mehrere Stunden gesperrt werden, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

Schafe in einem Transporter. (Symbolbild) Bild: IMAGO / imagebroker

Der Unfall ereignete sich kurz nach 18.15 Uhr auf Höhe Industrie Neuhof. Ein Fahrzeug war mit dem Anhänger auf der Autobahn unterwegs, als dieser aus noch unklaren Gründen seitlich kippte.

Im Anhänger befanden sich über 30 Schafe, die alle unverletzt blieben. Auch die zwei Hunde im Fahrzeug sowie der Lenker und die Beifahrerin blieben unversehrt.

Mit Unterstützung eines Landwirts konnten die Tiere umgeladen und abtransportiert werden. Der beschädigte Anhänger wurde von einem Abschleppdienst geborgen und abtransportiert.

Die Autobahn A1 in Fahrtrichtung Zürich blieb mehrere Stunden vollständig gesperrt. Dies führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und einer Umleitung ab der Ausfahrt Kirchberg.

Neben der Kantonspolizei Bern standen die Feuerwehr Schutz und Rettung Bern sowie ein Abschleppdienst im Einsatz. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sind noch im Gang. (hkl/sda)