Leben
Bill Kaulitz setzt sich jetzt für schwule Schafe ein

Bill Kaulitz setzt sich jetzt für schwule Schafe mit Namen wie Flauschi Bauschi ein

04.03.2026, 04:35

Dass es queere Tiere gibt, ist ja längst eine wissenschaftlich anerkannte Normalität. Nicht normal: Bill Kaulitz auf einem Bauernhof! Mit keiner Wissenschaft ist das erklärbar! Doch, mit einer schon. Mit der Mode. Für die gibt Bill Kaulitz bekanntlich viel zu viel Geld und Zeit aus.

Ein geschickter schwuler Schafzüchter aus Nordrhein-Westfalen hat Kaulitz auf seinen Bauernhof gelockt. Mit Erfolg. Kaulitz unterstützt jetzt die schwulen Schafe des schwulen Schafzüchters und die Mode, die sich aus der entsprechenden Schafwolle designen lässt. Gibt es viele schwule Schafe? Jedenfalls mehr, als wir gemeinhin so denken. Laut Statistik soll jeder zwölfte Schafbock schwul sein.

Bill Kaulitz macht Werbung

Video: YouTube/Rainbow Wool

Die Schafe tragen klingende Namen wie Flauschi Bauschi, Marvin Gay oder Jean Woll Gaultier und sie sind vor dem Schlachter gerettet worden, denn für schwule Schafböcke gibt es logischerweise keine reproduktive Verwendung.

Flauschi Bauschi
Das ist Flauschi Bauschi.Bild: rainbow wool
Schaf Franz Kafka
Er nennt sich Franz Kafka.Bild: rainbow wool

Rainbow Wool heisst das Unternehmen, es stellt Wollmode her und kollaboriert mit der queeren Dating-App Grindr, dem Modedesigner Kilian Kerner und anderen. Kerner schuf einen «Drama Coat» und einen «Slay Blazer», die Kaulitz zu einer Musical-Premiere trug und die natürlich schon längst versteigert sind. Der Erlös von Rainbow Wool kommt queeren Projekten in Ländern, in denen Homosexualität noch immer strafrechtlich verfolgt wird, zugute. Es gehe ihnen um die Rechte von Tieren und von Menschen, sagen die Gründer.

Schaf Marvin Gay
Das ganz gewiss musikalische Schaf Marvin Gay.Bild: rainbow wool
Schaf Jean Woll Gaultier
Und dieser Modekenner heisst Jean Woll Gaultier.Bild: rainbow wool

2025 war Rainbow Wool unter dem Titel «I Wool Survive» an der New York Fashion Week (und in der New York Times) zu Gast, der Modeschöpfer Michael Schmidt, der auch für Lady Gaga und Beyoncé schneidert, hatte für die Show 36 Kostüme entworfen.

Und Bill Kaulitz? Ist jetzt Adoptivpapa des schwulen Schafbocks Karl. Der vermutlich nach Karl Lagerfeld getauft wurde.

(sme)

Tokio Hotel spielt heute in Zürich

Video: watson
Fashion Week Paris 2026

Die Paris Haute Couture Fashion-Week Frühjahr/Sommer 2026 fand vom 26. bis 29. Januar statt.
quelle: www.imago-images.de / imago images
Meryl Streep taucht plötzlich an der Fashion Week auf
Video: watson
