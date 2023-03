Nationalrat will «Rollende Landstrasse» bis 2028

Bei einem früheren Stopp der Unterstützung drohe die Gefahr, dass Camions statt auf der Bahn auf der Strasse durch die Alpen führen. Es hiess auch, erst im Jahr 2028 seien in Novara (I) die Bauarbeiten am Ausbau eines Güterverladeterminals beendet. Darauf sei die Verlängerung der Unterstützung auszurichten.

Für eine Unterstützung bis 2028 sprach sich eine Mehrheit im Nationalrat mit der Begründung aus, das in der Verfassung festgehaltene Ziel der Verlagerung des alpenquerenden Strassenverkehrs auf die Schiene sei noch immer nicht erreicht. Das in einem Gesetz konkretisierte Ziel besagt, dass pro Jahr maximal 650'000-mal ein Lastwagen die Schweizer Alpen quert.

Ein Nichteintretensantrag aus der SVP-Fraktion hatte keine Chance. Abgelehnt wurde auch ein Antrag, die Rola nur bis Ende 2024 zu unterstützen und dafür 25 Millionen Franken freizugeben. Mit der Rola werden Lastwagen per Bahn durch die Schweiz transportiert. Die Chauffeure reisen in einem Begleitwagen mit.

Die grosse Kammer genehmigte dafür am Mittwoch 106 Millionen Franken für die Jahre 2024 bis 2028. Der Bundesrat beantragte 64 Millionen Franken bis 2027, Kosten für die Liquidation der Rola im Jahr nach ihrer Einstellung inbegriffen. Die Vorlage geht nun in den Ständerat.

Neues Modell zeigt, was passiert, wenn bei dir die Erde bebt

Starke Erdbeben in der Schweiz sind gar nicht so unwahrscheinlich. Ein neues Modell zeigt, was bei einem Beben in deinem Kanton passieren würde.

Du denkst, du bist in der Schweiz sicher vor Erdbeben? Dann hast du dich getäuscht. Dies zeigt das Erdbebenrisikomodell, das am Dienstag vorgestellt wurde. Das letzte Beben mit Todesopfern liegt zwar schon eine Weile zurück – es ereignete sich 1946 in Sierre –, doch schwere Erschütterungen sind jederzeit möglich.