Eine Frau greift nach einer «20-Minuten»-Zeitung. Bild: KEYSTONE

TX Group stellt Printversion von «20 Minuten» ein – 80 Vollzeitstellen betroffen

Mehr «Schweiz»

Die Gratiszeitung «20 Minuten» gibt es künftig nicht mehr auf Papier: Die TX Group stellt die Printversion Ende 2025 ein. Bis zu 80 Vollzeitstellen sollen zudem abgebaut werden, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

«20 Minuten» stellt sich organisatorisch neu auf: Die separat geführten Redaktionen in der Deutsch- und Westschweiz werden zu einer nationalen Redaktion mit den Standorten Lausanne, Bern und Zürich zusammengeführt. Per Ende 2025 sollen die Regionalbüros in Basel, Genf, Luzern und St.Gallen aufgelöst werden.

(sda/cma)

Update folgt