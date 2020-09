Schweiz

SVP

Unmut über die SVP-Spitze: Schlechte Umfragewerte sorgen für Kritik



Unmut über die SVP-Spitze: «Blocher quält uns, bis wir wieder auf 10 Prozent sind»

Kurz vor der Abstimmung über die Begrenzungsinitiative sorgen die schlechten Umfragewerte und strategische Fehler intern für Kritik.

christoph bernet, francesco benini / schweiz am wochenende

Bild: KEYSTONE

Ein grosser Hintern setzt sich auf die Schweiz und droht das Land zu zerdrücken. Er steckt in einer blauen Hose, festgehalten von einem Gurt mit den gelben Sternen der Europaflagge: «Zu viel ist zu viel!» Mit diesem Sujet wirbt die SVP für ihre Begrenzungsinitiative (BGI). Wer übers Land fährt, dürfte den EU-Hintern aber weniger zu Gesicht bekommen als frühere Kampagnensujets: «Es war noch nie so schwierig, unsere Bauern davon zu überzeugen, auf ihrem Land Plakate aufzustellen», sagt ein Zürcher SVP-Kantonalpolitiker, der anonym bleiben will.

Auch in den Zeitungsinseraten löst die BGI verhältnismässig wenig Resonanz aus. Laut einer Auswertung der Uni Bern erschienen deutlich weniger Anzeigen als bei vergangenen SVPVorlagen. Die Erklärung: Die BGI wird von den Gegnern weniger stark bekämpft als etwa die 2014 angenommene Masseneneinwanderungsinitiative oder die 2018 gescheiterte Selbstbestimmungsinitiative.

«Blocher quält uns, bis wir wieder auf 10 Prozent sind»

Diese Zurückhaltung können sich die Gegner leisten: Jüngsten Umfragen zufolge will nur gerade ein Drittel ein Ja in die Urne legen. In ihrem Kernthema Zuwanderung droht der SVP eine Abfuhr. Hinter vorgehaltener Hand machen SVP-Nationalräte auch parteiinterne Vorgänge dafür verantwortlich.

Nachhaltig geschadet habe etwa die Diskussion um das Ruhegehalt, welches alt Bundesrat Christoph Blocher im Juli nachträglich einforderte.

«Wenn wir auf der Strasse Flyer verteilen, bekommen wir deswegen einiges zu hören», sagt ein Nationalratsmitglied. In der SVP-Fraktion sei fast niemand mehr gut auf den Doyen zu sprechen: «Christoph Blocher quält uns, bis wir wieder auf 10 Prozent unten sind. Er sollte endlich loslassen. Aber er schafft das nicht.» Nationalrat Lukas Reimann, der sonst nur lobende Worte für Blocher findet, meint: «Die Aufregung um sein Ruhegehalt hat im Abstimmungskampf sicher nicht geholfen».

Auch Fraktionschef Thomas Aeschi wird kritisiert. Er habe die Vorbereitung der Bundesrichterwahlen «verbockt». Der öffentliche Bruch mit dem eigenen Bundesrichter Yves Donzallaz sei ein strategischer Fehler: «Donzallaz kann sich nun überall als Opfer präsentieren.»

Bild: keystone

Die Parteileitung gibt sich offiziell weiterhin optimistisch: «Bei der Masseneinwanderungsinitiative lagen die Umfragen auch alle falsch», sagt der Luzerner Nationalrat Franz Grüter, Vizepräsident und Stabschef der Partei. Die Diskussionen um Blochers Ruhegehalt und die Bundesrichterwahlen seien «inhaltsleere Nebenschauplätze, die von den Medien aufgebauscht werden».

Sollte die Abstimmung über die Begrenzungsinitiative verloren gehen, habe die SVP immerhin ihre Pflicht getan und vor den Folgen einer «unkontrollierten Zuwanderung» gewarnt: «Dann sind die anderen Parteien in der Pflicht, wenn wir in wenigen Jahren eine 10-Millionen-Schweiz haben.»

«SVP muss ihre Marketingstrategie überdenken»

Für den Politikwissenschafter Lukas Golder vom Forschungsinstitut Gfs Bern wäre ein deutliches Nein zur BGI ein weiteres Anzeichen dafür, «dass die SVP ihre Marketingstrategie fundamental überdenken muss». Die Partei habe aktuell ein Mobilisierungsproblem, was bereits zu ihren Verlusten bei den Wahlen im Oktober 2019 geführt habe.

Lange habe es die SVP geschafft, mit Initiativen die politische Agenda zu bestimmen, Unzufriedene zu mobilisieren und dies in Wahlerfolge umzumünzen. Dieses Rezept funktioniere nicht mehr: «Das Initiativrecht ist von rechts überstrapaziert worden.» Seit dem «Schock der Masseneinwanderungsinitiative» mobilisiere die Gegenseite in der Regel besser: «Derzeit locken SVP-Initiativen statt den eigenen Wählern überdurchschnittlich viele Städter, Frauen und Gutgebildete an die Urne, die Nein stimmen.»

«Dann kann sie nicht mehr mit Verweis auf das EWR-Nein behaupten, mit einer Mehrheit des Volks an ihrer Seite als einzige Kraft die Souveränität der Schweiz zu verteidigen.»

Für Golder wird die Abstimmung über das Rahmenabkommen mit der EU für die Zukunft der Partei entscheidend sein – falls der Bundesrat es unterzeichnen sollte (siehe unten). Sollte sie diesen Urnengang verlieren, gehe die «Entzauberung der SVP» weiter. «Dann kann sie nicht mehr mit Verweis auf das EWR-Nein von 1992 behaupten, mit einer Mehrheit des Volks an ihrer Seite als einzige Kraft die Souveränität der Schweiz zu verteidigen.»

Bild: keystone

Auch Franz Grüter streicht die Bedeutung des Rahmenabkommens hervor: «Bei dieser Abstimmung stossen wir ins Knochenmark unserer Demokratie vor.» Souveränitätsfragen seien der «Markenkern der SVP». Eine 180-Grad-Strategiewende komme deshalb nicht in Frage: «Wir stehen zu unseren Überzeugungen und machen damit Politik.»

Doch innerhalb der Fraktion wird die Verengung auf die Themen Migration und EU kritisiert. «Die SVP muss auch andere Themen angehen», sagt Nationalrat Lukas Reimann – und nennt die Versorgungssicherheit als Beispiel. Nationalrätin Barbara Steinemann sieht die SVP in der Pflicht, bei Themen wie Gesundheitskosten oder Altersvorsorge Lösungen zu bieten. «Die Menschen erwarten, dass unsere Partei aufzeigt, wie die Probleme bewältigt werden können.»

Vizepräsident Franz Grüter räumt ein, dass die SVP in der Gesundheits- oder Sozialpolitik «in letzter Zeit zu wenig wahrgenommen worden ist». Mit Monika Rüegger (verantwortlich für Familien- und Gesellschaftspolitik) und Lars Guggisberg (Finanz- und Steuerpolitik) habe sich die Parteileitung aber im August personell entsprechend verstärkt.

Du kennst dich mit der SVP aus? Dann mach dieses Quiz:

Quiz 1. Legen wir los! Hier die erste Frage zum 100-Jahre-Jubiläums-Quiz: Wann wurde die SVP gegründet? KEYSTONE Dumme Frage. Natürlich 1917. Wart mal. Würdet ihr gleich mit einer Fangfrage beginnen? Hmm, ich sag mal 1950. Am 22. September 1971. Es war Mittwoch. Da die SVP die einzig wahre Partei der Schweiz ist, sage ich 1291 – bei der Gründung der Schweiz. Sie feiert theoretisch also eigentlich 726-jähriges Jubiläum. Gratulation! 2. Der denkwürdigste Moment in der Geschichte der Zürcher SVP: In welchem Jahr flog Christoph Blocher vom Sächsilüüte-Podest? Das war 2005. 2007, ganz klar! 2003. Das Datum hab ich mir eingeprägt wie einen Geburtstag. 2009. Er ist auf die Nase geflogen und Neun klingen so ähnlich – darum 2009. 3. Welcher Gesetzesbruch eines SVPlers fand nicht statt? X00493 Erich Hess musste seinen Führerschein abgeben, weil er betrunken am Steuer erwischt wurde. KEYSTONE Bruno Zuppiger hat mittels verschiedenster Tricks 240'000 Franken aus einer Erbschaft einer ehemaligen Mitarbeiterin abgezweigt. Roger Etter schoss einem Bauunternehmer ins Gesicht, um eine millionenschwere Veruntreuung zu vertuschen. KEYSTONE Hans Fehr wurde der Führerschein abgenommen, nachdem er mit 200 km/h durch den Gotthard raste. 4. Aufgrund der «Mörgeli-Affäre» 2013 wird Christoph Mörgeli gefragt, ob er abtritt. Wie reagiert er auf die Frage? youtube «De isch ja em Tüfel ab em Charre gheit!» «Sind Sie eigentlich vom Aff bisse?!» «De Gschider git na, de Esel blibt sta.» «Chasch nöd s'Föifi und s'Weggli ha.» 5. Welches Tier war mal das Maskottchen der SVP? KEYSTONE KEYSTONE Zottel, der Geissbock KEYSTONE Klara, die Milchkuh Murmi, das Alpenmurmeltier 6. Welche dieser Aussagen stammt nicht von einem SVPler? KEYSTONE «Die ‹Neger› vermehren sich haufenweise ... sie sollten alle verhungern.» «Vielleicht brauchen wir wieder eine Kristallnacht ... diesmal gegen Moscheen.» «Immigranten-Kinder, die kein Schweizerdeutsch können, sollen in eine spezielle Immigranten-Schule gehen und von den Schweizer Kinder getrennt werden.» «Naiven Frauen, die fremde Männer nach Hause nehmen [...] und dann doch nicht wollen, da ist eine Mitschuld an der Vergewaltigung gegeben». 7. Was landet hier auf Christoph Blochers Ärmel? youtube Joghurt Birchermüesli Bananenmus Babybrei 8. Weisst du, was das aktuelle Maskottchen der SVP ist? KEYSTONE Willy, der Wachhund! caters news agency Bruno, der Bär! ZOO BASEL Seraphine, der Tintenfisch! 9. Wann wurde Christoph Blocher aus dem Bundesrat rausgewählt? KEYSTONE 12. Dezember 2007. Schon fast zehn Jahre ist das her, wow! 12. Dezember 2005. Im gleichen Jahr flog er beim Sächsilüüte auf die Nase. Schweres Jahr für Christoph Blocher. 12. Dezember 2004. Von dieser Niederlage konnte sich Christoph Blocher nie erholen. Kurze Zeit später flog er deswegen beim Sächsilüüte auf die Nase. 12. Dezember 2010. Wow. schon fast sieben Jahre ist das her! 10. Unendliche Enttäuschung nach Blochers Abwahl! Was rufen diese SVP-Anhänger, als sie davon erfahren? youtube «Aiaiai! PFUI! Pfui! Pfui! Gopferdelli!» «Links Saupack! Use nach Afrika mit eu!» «Chogge-Mogge, das glaubi ja nöd!» «WIDMER-SCHLUMPF?!!! Zruck id Chuchi mit dir!»

