«Keine 10-Millionen-Schweiz!»: SVP will mit Initiative die Zuwanderung begrenzen

Mit einer neuen nationalen Volksinitiative will die SVP die Zuwanderung begrenzen und eine «10-Millionen-Schweiz» verhindern. Das Initiativkomitee hat bis am 4. Januar 2025 Zeit, die nötigen 100'000 Unterschriften zu sammeln.

SVP Nationalrat Alain Schnegg, an der Delegiertenversammlung der SVP vom Samstag, 1. Juli 2023 in Küssnacht am Rigi. Bild: keystone