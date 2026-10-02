Guy Parmelin, der derzeitige Bundespräsident, hat am Freitag seinen Rücktritt erklärt. Bild: Montage watson

«Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet»: Parmelin überrascht sein Dorf

In Bursins, einem kleinen Dorf im Kanton Waadt und der Heimat von Guy Parmelin, kam der Rücktritt des Bundespräsidenten überraschend. Zwischen Erinnerungen und Stolz: eine Reportage aus den Weinbergen.

Sven Papaux Folge mir

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Im Kanton Waadt pflegt jedes Dorf seine eigenen Vorzeigefiguren. In Saint-Barthélemy sind es Idole: der ehemalige Fussballtrainer Lucien Favre und der Tennisspieler Stan Wawrinka. In Bursins ist es ein Staatsoberhaupt: Guy Parmelin, der zurückgetretene Bundespräsident.

Um den Puls von Bursins zu fühlen, muss man offenbar in die Auberge du Soleil. Eine Herberge die mitten in diesem kleinen, von Weinbergen umgebenen Waadtländer Dorf liegt. Der Rundgang durch den «Stolz der Gegend», wie ihn ein Dorfbewohner nennt, den wir bei einem Spaziergang getroffen haben, hat seine Etappen: erst ein Kaffee in der Bäckerei, dann die Verlängerung im Gasthaus. Dort hat die Wirtin an diesem Freitag, dem 2. Oktober, hat die Nachricht vom Rücktritt von Guy Parmelin völlig überrascht.

«Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet»

Die «Auberge du Soleil», ein beliebter Ort im Dorf Bursins. Bild: watson

Sie starrt uns an, als wolle sie sagen: «Macht ihr euch über mich lustig?» Dann zückt sie ihr Handy und öffnet Instagram: Der erste Beitrag kündigt den Rücktritt des Bundespräsidenten an. Sie entschuldigt sich, eilt in die Küche und ruft ihren Mitarbeitern zu:

«Habt ihr mitbekommen, dass Guy Parmelin geht?»

Bei ihrer Rückkehr zeigt sie uns ein Foto, das bei einem Empfang aufgenommen wurde, und sagt: «Jetzt verstehe ich, warum heute Morgen Journalisten hier sind.»

Etwa hundert Meter entfernt, befindet sich die Bäckerei, die der Bundesrat regelmässig besucht. Am Eingang unterhalten sich zwei Frauen: «Er hat das gut hingekriegt. Man hat sich über ihn lustig gemacht, aber er ist zu einem der angesehensten Politiker der Schweiz geworden.»

Für eine von ihnen kommt dieser Rücktritt nicht wirklich überraschend. «Er tut gut daran, das Handtuch zu werfen. Die Jahre vergehen, und irgendwann stirbt man. Das Leben vergeht wie im Flug.» Dann fügt sie lachend hinzu: «Wir haben die Nase voll von diesen alten Politikern.»

«Lieber unter Beifall als unter Pfiffen»

Die Überraschung teilt auch der Gemeindepräsident von Bursins, Philippe Parmelin, zumindest teilweise. Von Anrufen der Presse überhäuft, antwortet er sofort: «Er hat das Rentenalter erreicht. Er geht mit allen Ehren, und irgendwann muss man gehen, solange man noch in Bestform ist.»

Er fährt fort:

«Am 3. März wurde seine Wahl zum Bundespräsidenten gefeiert. Sein Aufgabenbereich war ziemlich umfangreich, sein Terminkalender gut gefüllt. Er kann auf eine positive Bilanz zurückblicken. Es ist besser, unter Beifall abzutreten als unter Pfiffen.»

Haben die Jahre Guy Parmelin zugesetzt? Der Gemeindepräsident findet nicht, dass er müde wirkte. Er findet: «Man sah ihm zwar an, dass er schon einige Jahre als Bundesrat im Amt ist. Aber er war motiviert, er ist ein Mann mit Bodenhaftung, er ist körperlich fit. Meiner Meinung nach beendet er seine Karriere im Bundesrat mit einem krönenden Abschluss.»

Was Bursins davon mitnehmen wird

Was wird im Dorf übrig bleiben? «Was die Medienpräsenz und den Bekanntheitsgrad des Ortes angeht: Guy Parmelin ist Bundesrat der Schweiz. Für ein Dorf mit 840 Einwohnern war es eine grosse Ehre, einen aus Bursins stammenden Bundesrat zu haben – das ist keine Kleinigkeit. Das war über zehn Jahre lang eher ein Pluspunkt, und wir haben davon profitiert.»

Nun, da Guy Parmelin sein Amt niederlegt, befürchtet er, dass ihm jemand den Platz wegschnappen könnte? «Ach, das könnte schon passieren! Ich werde jedenfalls am Ende aufhören. Ich hoffe, dass der Nachwuchs kommt, junge Kandidaten, die uns ablösen.» Er erinnert daran: «Guy Parmelin hat sich nie um ein Amt als Gemeinderat oder Bürgermeister beworben. Er ist eher in der Kantons- und Bundespolitik zu Hause.»

Philippe Parmelin, der derzeitige Bürgermeister von Bursins. Bild: dr

Was die Zukunft angeht, stellt er sich bereits vor, wie der frisch gebackene Ex-Bundesrat auf Reisen geht und sich neuen Horizonten zuwendet. «Er wird ein neues Kapitel aufschlagen, sozusagen Trauerarbeit leisten und die schönen Momente geniessen. Vielleicht wird man ihn auch öfter in Bursins sehen.» In letzter Zeit traf man ihn dort sonntagmorgens früh, zwischen 7 und 8.15 Uhr, im Café oder in der Bäckerei. Er wohnte übrigens etwas ausserhalb des Dorfes.

Eine unvergessliche Erinnerung aus dem Jahr 2015

Ein wenig nostalgisch lässt der Syndikus die Jahre Revue passieren und erinnert sich an jene Wahl im Dezember 2015, die ganz im Zeichen der Überraschung stand: Guy Parmelin galt als Aussenseiter. «Das war der euphorischste Moment. Diese Wahl im Jahr 2015 wird ein aussergewöhnliches Ereignis bleiben. Wir waren uns wirklich nicht sicher, ob er gewählt werden würde. Guy hatte mich ins Bundeshaus eingeladen. Ich bin um 5 Uhr morgens mit dem Zug gefahren, um dort zu sein. Als er gewählt wurde, war das ein unglaublicher, einzigartiger Moment. Ein unvergesslicher Tag für meine politische Karriere, dass ich das erleben durfte.»

Dann kommt er auf den Mann selbst zurück: «Guy Parmelin ist jemand, der den Menschen nahesteht, der keine leeren Versprechungen gemacht und sein Wort gehalten hat. Man erkennt darin die Identität eines bodenständigen Menschen, pragmatisch, nicht unbedingt sehr spektakulär. Ich glaube, die Menschen haben ihn dafür geschätzt.»