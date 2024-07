So lange standen die Swifties Schlange – und so viel haben sie ausgegeben 😳💸

Am Dienstag ist das erste der beiden Taylor-Swift-Konzerte im Zürcher Letzigrund-Stadion. Doch schon am Montag greift der Wahnsinn die Swiftieness in der Stadt um sich: Auf dem Turbinenplatz standen bereits am frühen Morgen Hunderte Fans stundenlang in der Sonne an, um sich vor den Konzerten noch offizielle Merchandise-Artikel zu ergattern. In der Schlange trafen wir auch auf Fans aus dem Ausland und gar aus Übersee. Wir haben die Swifties gefragt, wie tief sie für ihr Idol schon in die Tasche gegriffen haben. Spoiler:





















Mindestens so tief.