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Nach Brand in Montagnola TI zehn Menschen aus Haus evakuiert

Nach Brand in Montagnola TI zehn Menschen aus Haus evakuiert

16.06.2026, 18:4116.06.2026, 20:44

In Montagnola im Tessin hat es am Dienstagnachmittag gebrannt. Zehn Menschen wurden vorsorglich aus dem betroffenen Haus evakuiert. Eine Person erlitt eine leichte Rauchvergiftung und wurde zur Untersuchung ins Spital gebracht.

Das Feuer breitete sich aus zunächst unbekannten Gründen in den Kellerräumen aus, wie die Kantonspolizei mitteilte. Es wurde von der Feuerwehr Lugano gelöscht. Vor Ort waren neben der Polizei auch Rettungskräfte der Croce Verde von Lugano.

Kanton Tessin warnte vor Brand

Der Kanton Tessin hatte zuvor vor einem Brand in Montagnola gewarnt. Es komme zu starker Rauchentwicklung und einem unangenehmen Geruch, teilte die kantonale Behörde auf der Warn-App Alertswiss mit.

Der Verkehr um die Unglücksstelle an der Via Selva Piana sei stark beeinträchtigt. Es bestehe zwar keine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung, dennoch würden präventive Massnahmen empfohlen.

Die Bevölkerung werde gebeten, Fenster und Türen zu schliessen und Lüftungen sowie Klimaanlagen abzuschalten. Man solle das betroffene Gebiet nicht betreten und es weiträumig umfahren. Nachbarn sollten informiert werden und es sei den Anweisungen der Notfalldienste und Behörden Folge zu leisten. (hkl/sda)

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