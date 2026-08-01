Polizeirapport

Zwei Personen bei Selbstunfall in Celerina GR verletzt

In Celerina GR hat eine 35-jährige Fahrerin die Kontrolle über ihr Auto verloren. Sie und ihr Beifahrer wurden bei der Kollision mit Abgrenzungssteinen verletzt.

Der Unfallort auf der via Maistra. Bild: Kapo Graubünden

Der Unfall ereignete sich um 02.00 Uhr auf der via Maistra, wie die Kantonspolizei Graubünden am Samstag mitteilte. Die Frau war demnach mit einem Beifahrer von Celerina in Richtung St. Moritz unterwegs, als sie in einer Linkskurve geradeaus fuhr.

Durch den heftigen Aufprall gegen die Steine zogen sich die beiden Insassen Verletzungen zu. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort brachte ein Rettungsteam die beiden Verletzten ins Spital Oberengadin nach Samedan.

Bei der Fahrerin wurde laut Mitteilung eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Die Kantonspolizei klärt den genauen Unfallhergang gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft ab. (sda)