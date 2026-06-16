Tessiner Behörden warnen vor Brand in Montagnola

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Der Kanton Tessin hat am Dienstagabend vor einem Brand in Montagnola gewarnt. Es komme zu starker Rauchentwicklung und einem unangenehmen Geruch, teilte die kantonale Behörde auf der Warn-App Alertswiss mit.

Der Verkehr um die Unglücksstelle an der Via Selva Piana sei stark beeinträchtigt. Es bestehe zwar keine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung, dennoch würden präventive Massnahmen empfohlen.

Die Bevölkerung werde gebeten, Fenster und Türen zu schliessen und Lüftungen sowie Klimaanlagen abzuschalten. Man solle das betroffene Gebiet nicht betreten und es weiträumig umfahren. Nachbarn sollten informiert werden und es sei den Anweisungen der Notfalldienste und Behörden Folge zu leisten. (hkl/sda)

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