Polizeirapport

Mutmasslicher Banküberfall in Brienz BE geht glimpflich aus

Ein mutmasslicher Banküberfall in Brienz im Kanton Bern ist am Freitagnachmittag glimpflich zu Ende gegangen.

In der Bank hatte ein Mann Angestellte festgehalten und Drohungen ausgesprochen. Schliesslich ergab er sich der Polizei. Verletzt wurde niemand.

Kurz vor 14.55 Uhr sei die Meldung eingegangen, dass soeben ein bewaffneter Mann in einer Bank an der Hauptstrasse in Brienz Drohungen ausgesprochen und die Mitarbeitenden aufgefordert habe, die Türen zu schliessen, teilte die Kantonspolizei Bern am Abend mit.

Die ausgerückte Polizei habe die Bank umstellt und das Gebiet grossräumig abgesperrt. Während des Einsatzes konnte demnach zuerst der eine Bankangestellte und kurz darauf auch der zweite Mitarbeiter die Bank verlassen.

Der mutmassliche Täter deponierte seine Waffe anschliessend auf dem Boden im Inneren der Bank und verliess diese, mutmasslich in der Absicht, sich zu ergeben, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Er konnte daraufhin angehalten und vorläufig festgenommen werden. Die Waffe wurde sichergestellt. (sda)