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Zwei Tote bei Explosion in Tessiner Kraftwerk

Quinto: Rescue workers and police officers have arrived at the scene of the explosion at the Ritom Hydroelectric Power Station. The incident occurred this morning, for reasons that have not yet been e ...
Das Gelände auf dem Sich der Unfall ereignete.Bild: keystone

Zwei Tote bei Explosion in Tessiner Kraftwerk

09.09.2026, 16:1309.09.2026, 16:45

Eine Explosion im ehemaligen Wasserkraftwerk Ritom bei Piotta TI hat am Mittwoch zwei Arbeitern das Leben gekostet. Die Tessiner Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung des Unfallhergangs eingeleitet.

Kurz nach 9.30 Uhr sei der Notfallzentrale ein Brand im Innern der alten Wasserkraftzentrale Ritom in Piotta gemeldet worden, teilte die Tessiner Kantonspolizei am Mittwochnachmittag mit. Aus noch ungeklärten Gründen sei es zu einer Explosion gekommen, welche die beiden in der alten Zentrale beschäftigten Arbeiter erfasst habe.

Mehr zur Explosion:

Der Vorfall habe auch erheblichen Sachschaden an der Struktur verursacht, heisst es in der Medienmitteilung weiter.

Die SBB, der das Kraftwerk gehört, trauerte in einer gemeinsamen Medienmitteilung mit AET, der Betreiberin des Kraftwerks, um die beiden Mitarbeiter. Man sei «tief erschüttert» über den tragischen Unfall. Beide Unternehmen werden das Ereignis sorgfältig aufarbeiten, um zu verstehen, wie es dazu kommen konnte, und daraus die notwendigen Lehren zu ziehen, heisst es weiter in der Mitteilung. (sda/cpf)

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