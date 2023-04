Tessiner Hoteliers stehen vor düsteren Osterfeiertagen

Das Tessin war auf dem Höhepunkt der Coronakrise vor allem bei den Schweizer Gästen sehr beliebt. Die nächsten Tage, das Osterwochenende läutet traditionell nach der Winterpause die touristische Saison im Südkanton ein, könnte den Tessiner Hoteliers allerdings eine Enttäuschung bescheren.

Das Osservatorio del Turismo (O-Tur) der Università della Svizzera italiana jedenfalls rechnet mit einem starken Rückgang der Besucherzahlen. Gemäss der jüngsten Erhebung wird die Auslastung der Tessiner Hotels am Osterwochenende 2023 auf durchschnittlich 55.8 Prozent sinken. Grundlage ist eine Umfrage bei den Hoteliers eine Woche vor Ostern.

In den Jahren 2021 und 2022 waren die Unterkünfte südlich des Gotthards noch zu 88.5 und 83.8 Prozent ausgelastet. Besonders stark wird dieses Jahr der Rückgang in der Kategorie der 4- und 5-Sterne-Hotels erwartet, wie am Donnerstag im Bericht zu lesen war. Hier werde mit um ein Fünftel tieferen Auslastung gerechnet.

Allerdings besteht noch Grund zur Hoffnung: Zum Zeitpunkt der Vorbefragungen 2021 und 2022 waren erst drei Viertel der Hotelbetten belegt. Daher dürfte laut dem O-Tur auch in diesem Jahr der Wert noch etwas steigen, da einige Buchungen in letzter Minute erfolgten.

Zwei Drittel der in diesem Jahr erwarteten Touristen sind Schweizer Staatsangehörige - 2022 stellten sie noch fast drei Viertel. Der Anteil der Gäste aus Deutschland (9,4 % nach 10,8 %) und Italien (2,7 % nach 3,6 %) ist ebenfalls rückläufig, während der Anteil der internationalen Touristen insgesamt stark ansteigt (21,0 % nach 12,6 %). (saw/sda/awp)