Thurgauer Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Verschwörungstheoretiker Daniel Stricker

Letzten Samstag prahlte Daniel Stricker damit, dass er sein Covid-Zertifikat für eine Einreise in die USA gefälscht hat. Nun ermittelt die Thurgauer Staatsanwaltschaft wegen mutmasslicher Urkundenfälschung gegen den Coronaleugner.

Bild: keystone

Die Thurgauer Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Corona-Leugner, Impfgegner und Verschwörungstheoretiker Daniel Stricker aus dem Hinterthurgau.

Stricker hatte letzten Samstag auf einer Bühne bei einer Buchpräsentation in Bern damit geprahlt, sein Covid-Zertifikat für eine Einreise in die USA im Jahr 2021 gefälscht zu haben. Mehrere Medien hatten über seinen Auftritt berichtet. Urkundenfälschung ist ein Offizialdelikt, muss also von Amtes wegen verfolgt werden.

Der Sprecher der Thurgauer Staatsanwaltschaft, Fabian Mörtl teilte heute Morgen auf Anfrage unserer Zeitung mit: «Die Staatsanwaltschaft Thurgau hat ein Strafverfahren betreffend Urkundenfälschung gegen Daniel Stricker eröffnet.» (pex/chmedia)