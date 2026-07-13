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Hunderte Fische und Krebse verenden in einem Bach in Frauenfeld TG

Hunderte Fische und Krebse verenden in einem Bach in Frauenfeld TG

13.07.2026, 14:4013.07.2026, 14:40

Aufgrund einer Gewässerverschmutzung sind am Sonntag im Tägelbach in Frauenfeld mehrere hundert Fische und Flusskrebse gestorben. Die Ursache der Verschmutzung ist derzeit unbekannt, wie einem Communiqué der Kantonspolizei Thurgau zu entnehmen ist.

Tote Fische Frauenfeld
Tote Fische im Thurgau – die Ursache ist derzeit unklar.Bild: brk news

Die toten Tiere wurden am Sonntagnachmittag auf einer Strecke von etwa drei Kilometern entdeckt. Dies bedeute gemäss Mitteilung einen «Totalausfall des Fischbestandes» auf dem entsprechenden Bachabschnitt. (dab/sda)

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