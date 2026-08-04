Im Jahr 2025 waren in der Schweiz mindestens 155 Wolfswelpen zur Welt gekommen. Bild: IMAGO

Mindestens 18 Wolfswelpen in der Schweiz nachgewiesen

Mindestens 18 Wolfswelpen sind in der Schweiz unterwegs. Das zeigen am Dienstag von der Stiftung Kora veröffentlichte Nachweise. Weitere Nachweise dürften in den kommenden Wochen und Monaten folgen, wenn die Welpen ihre Wurfhöhlen endgültig verlassen.

Mehr «Schweiz»

So wurden im Seta-Rudel in Graubünden sechs und im Calanda2-Rudel in den Kantonen St. Gallen und Graubünden sieben Jungtiere nachgewiesen. Im Chöpfenbergrudel in den Kantonen Schwyz und Glarus wurden fünf Welpen nachgewiesen.

Ob es mehr oder weniger Nachwuchs gab bei den Schweizer Wölfen als im letzten Jahr, ist derzeit nicht klar. Noch sei es aber zu früh, um einen Vergleich zu ziehen, hiess es von Kora auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Viele Wölfe und deren Nachwuchs würden erst im Verlauf des Spätsommers oder Herbstes über Fotofallen und Beobachtungen offiziell bestätigt.

Im Jahr 2025 waren in der Schweiz mindestens 155 Wolfswelpen zur Welt gekommen.

Wolfswelpen noch wenig unterwegs

Zur Welt kommen Wolfswelpen von Mitte April bis Mitte Juli. Schon Wochen vor der Geburt zieht sich das Rudel in die Nähe einer Wurfhöhle zurück. Kurz vor dem Wurf duldet die Wölfin keine anderen Rudelmitglieder mehr in der Höhle.

Wolfswelpen kommen als blinde, taube, etwa 300 bis 500 Gramm schwere Nesthocker zur Welt. In den ersten Lebenswochen bleiben sie ausschliesslich in der dunklen Höhle. Sie trinken, schlafen und sind komplett auf die Wärme der Mutter angewiesen.

Erst in einem Alter von drei bis vier Wochen wagen sich die Welpen ein erstes Mal aus der Höhle. Bis sie das Rudel auf Streifzügen begleiten, geht es noch weitere Monate. Ab drei Monaten begleiten die Welpen das Rudel gelegentlich beim Umherstreifen. Ab sechs bis acht Monaten laufen sie dann auf der Jagd mit. (sda)