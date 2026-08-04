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Schweizer Obstbauern erwarten gute Zwetschgenernte

Schweizer Obstbauern erwarten gute Zwetschgenernte

04.08.2026, 10:0904.08.2026, 10:12

Die Schweizer Zwetschgenernte ist gestartet – und zwar eine Woche früher als normal. Dank viel Sonne erwarten die Obstbauern eine hohe Qualität und rund 3000 Tonnen Ertrag.

Geerntete Pflaumen im Fokus Nahaufnahme von reifer Pflaume mit Zweig im Fokus *** Harvested plums in focus Close-up of ripe plum with branch in focus
2026 dürfte ein gutes Jahr für Zwetschgen in der Schweiz werden.Bild: www.imago-images.de

Die warmen Temperaturen führten in allen Schweizer Anbaugebieten zu dem frühen Erntebeginn, wie der Schweizer Obstverband (SOV) am Dienstag mitteilte. Die Ernte dauert voraussichtlich bis Anfang September.

Die Qualität der Früchte sei in diesem Jahr sehr gut. Die zahlreichen Sonnenstunden der vergangenen Wochen hätten für einen hohen Zuckergehalt und ein ausgewogenes Aroma in den Zwetschgen gesorgt.

Zwetschgen können laut dem SOV frisch verzehrt werden, eignen sich aber ebenfalls für Kuchen, Wähen, Konfitüren, Chutneys und Saucen. Sie lassen sich ausserdem gut einfrieren. Vor dem Einfrieren werden die Zwetschgen am besten halbiert und entsteint. So sind sie später sofort bereit für den nächsten Genuss aus der Spätsommerküche.

Der weisse Schimmer auf der Schale sei übrigens eine natürliche Wachsschicht, die die Zwetschgen vor dem Austrocknen schütze, schreibt der SOV. Diese könne problemlos mitgegessen oder kurz vor dem Verzehr mit warmem Wasser abgewaschen werden. (dab/sda)

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