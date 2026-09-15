Giftige Schlange beisst Kletterer in Balsthal SO

Die Rega musste am Montag einen Kletterer retten, der von einer Schlange gebissen worden war. Er wurde mit dem Helikopter ins Spital gebracht.

Mehr «Schweiz»

Der 35-Jährige sei mit einem Begleiter in der Region Balsthal am Klettern gewesen, als er im Vorstieg von einer Schlange gebissen wurde, teilt die Rega mit. Seine Hand schwoll daraufhin rasch an, weshalb er und sein Begleiter die Rettungskräfte alarmierten.

Da sich die beiden in einem schwer zugänglichen Gelände befanden, rückte eine Rega-Crew mit einem Spezialisten der Alpinen Rettung Schweiz aus. Dieser wurde schliesslich mit einer Rettungswinde zum Kletterer heruntergelassen.

Die Aspisviper lebt unter anderem im Jura. Bild: www.imago-images.de

Währenddessen wurde die Crew vom Schweizerischen Toxikologischen Informationszentrum informiert, dass im Inselspital Bern ein geeignetes Gegengift verfügbar sei. Der Mann wurde daraufhin nach Bern geflogen. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte der 35-Jährige von einer Aspisviper gebissen worden sein. Sie ist in der Region heimisch und ist eine der beiden Giftschlangenarten, die in der Schweiz leben. (vro)