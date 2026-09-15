sonnig17°
DE | FR
burger
Schweiz
Tier

Kletterer wird in Balsthal von Schlange gebissen

Giftige Schlange beisst Kletterer in Balsthal SO

Die Rega musste am Montag einen Kletterer retten, der von einer Schlange gebissen worden war. Er wurde mit dem Helikopter ins Spital gebracht.
15.09.2026, 10:5615.09.2026, 10:56

Der 35-Jährige sei mit einem Begleiter in der Region Balsthal am Klettern gewesen, als er im Vorstieg von einer Schlange gebissen wurde, teilt die Rega mit. Seine Hand schwoll daraufhin rasch an, weshalb er und sein Begleiter die Rettungskräfte alarmierten.

Da sich die beiden in einem schwer zugänglichen Gelände befanden, rückte eine Rega-Crew mit einem Spezialisten der Alpinen Rettung Schweiz aus. Dieser wurde schliesslich mit einer Rettungswinde zum Kletterer heruntergelassen.

20.03.2026, Aspisviper im Klus Zwei melanistische Aspisvipern schwarze Aspisvipern haben bereits im M�rz ihr Winterquartier verlassen und sonnen sich im Boltiger Klus. Boltigen Klus Bern Switzerland * ...
Die Aspisviper lebt unter anderem im Jura.Bild: www.imago-images.de

Währenddessen wurde die Crew vom Schweizerischen Toxikologischen Informationszentrum informiert, dass im Inselspital Bern ein geeignetes Gegengift verfügbar sei. Der Mann wurde daraufhin nach Bern geflogen. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte der 35-Jährige von einer Aspisviper gebissen worden sein. Sie ist in der Region heimisch und ist eine der beiden Giftschlangenarten, die in der Schweiz leben. (vro)

Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Überschwemmungen in China: Hunderte Schlangen treiben durchs Wasser
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die Fehler beim Klimawandel dürfen wir bei der KI nicht wiederholen
Drei Jahre lang forschte Jacob Coxton für OpenAI und Anthropic. Jetzt steigt der junge Brite aus und warnt: Die KI-Giganten seien dermassen im Wettrennen gefangen, dass sie längst nicht mehr verantwortungsvoll handeln würden. Das Problem sei so gross, dass ein Kontrollverlust bei einer KI bereits nächstes Jahr möglich sei. Coxton spricht sogar von der Möglichkeit, dass die gesamte Menschheit innerhalb der nächsten zehn Jahre ausgelöscht werden könnte.
Zur Story