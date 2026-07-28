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Wespennester in der Schweiz: Darum hat es in diesen Kantonen die meisten

Europ�ische Wespe Vespula germanica beim Bau eines Nestes zur Gr�ndung einer neuen Kolonie European wasp Vespula germanica building a nest to start a new colony Copyright: xZoonar.com/StefanxSutkax 22 ...
Es werden immer mehr: Rund 5800 Nester haben Versicherte im letzten Jahr der Mobiliar gemeldet.Bild: www.imago-images.de

Wespennester-Meldungen nehmen in der Schweiz massiv zu – ein Kanton schwingt obenaus

In der Schweiz gibt es immer mehr Meldungen über Wespennester. Welche Rolle die Temperaturen dabei spielen – und weshalb Wespen einen schlechteren Ruf haben, als sie verdienen.
28.07.2026, 09:1028.07.2026, 09:28
Oliver Julier
Oliver Julier

In der Schweiz gibt es fünfmal mehr gemeldete Wespennester als noch vor fünf Jahren. Das zeigen neue Zahlen zu Schadensmeldungen bei der Versicherung Mobiliar. Von 2021 bis 2025 stieg die Anzahl Fälle pro 1000 Haushalte schweizweit von 0,27 auf 1,34.

Insgesamt meldeten Versicherte der Mobiliar im vergangenen Jahr rund 5800 Nester. Besonders in der Westschweiz scheinen sich die Wespen wohlzufühlen: 2025 gab es dort 2,5 Nester pro 1000 Haushalte. In der Deutschschweiz deren 1,08 – im Tessin 1,04.

Jahr:

Optimale Bedingungen

Für die wachsenden Zahlen gibt es verschiedene Gründe: «Wegen des Insektensterbens orientieren sich vor allem die Gemeine und die Deutsche Wespe stärker an Menschennahrung, wodurch sie sich vermehrt in unserer Nähe aufhalten», sagt Fabian Klimmek, Biologe vom Berner Tierpark Dählhölzli.

Gemeine Wespe Vespula vulgaris . Gemeine Wespe Vespula vulgaris . 20220618MIC0487 *** Common wasp Vespula vulgaris Common wasp Vespula vulgaris 20220618MIC0487
Die Gemeine Wespe gehört zu den häufigsten Wespenarten der Schweiz.Bild: www.imago-images.de

Die Hauptursachen seien jedoch andere: milde Winter und trockene Frühlinge. Beides sorge für ideale Bedingungen für die Insekten. Die Überwinterung falle den Wespen leichter, zudem können Jungköniginnen dank des warmen und trockenen Frühlings früh auf Nahrungssuche gehen und Arbeiterinnen heranziehen.

Hitze führt zu Stress

Doch die Hitzephasen im Sommer erhöhen auch bei den Insekten den Stress. «Im Gegensatz zu Menschen verfügt die Wespe über keine natürliche Klimaanlage – sie schwitzt nicht. Bei Hitze benötigt sie mehr Energie. Deshalb sind Wespen bei hohen Temperaturen aggressiver bei der Nahrungssuche und stechen eher zu», ergänzt Klimmek.

So haben Wespen bekanntlich einen schlechten Ruf. Die Gemeine und die Deutsche Wespe mögen Fleisch oder süsse Speisen besonders gerne – und tauchen beim Grillieren häufig unerwünscht auf.

Wichtige Rolle im Ökosystem

Dennoch haben die Wespen ein schlechteres Image, als sie verdienen, erklärt Klimmek: «Sie gehören wie die Biene zur Ordnung der Hautflügler und sind ein wichtiger Teil des Ökosystems.»

Haus-Feldwespe Polistes dominula . Haus-Feldwespe Polistes dominula . 20250803MIC0086 *** House field wasp Polistes dominula House field wasp Polistes dominula 20250803MIC0086
Die Haus-Feldwespe (im Bild) ist im Gegensatz zu ihren Cousinen (Gemeine und Deutsche Wespe) deutlich friedlicher.Bild: www.imago-images.de

«Sie bestäuben Pflanzen, dienen verschiedenen Vogelarten als Nahrungsquelle und regulieren den Insektenbestand als Schädlingsbekämpfer auf natürliche Weise», führt Klimmek weiter aus. Zudem seien andere Wespenarten an menschlicher Nahrung nicht interessiert und meist friedlich.

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