Blitz tötet auf Walliser Alp 97 Schwarznasenschafe

Wallis: 97 Schwarznasenschafe von Blitz erschlagen

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Über die Hälfte der Herde verendete am Blitz. Bild: Imgur

Ein Blitz hat in der Nacht auf Freitag auf einer Walliser Alp 97 Schwarznasenschafe getötet. Rund 80 Tiere überlebten den Blitzeinschlag während des nächtlichen Gewitters auf der Alp Eggerhorn im Binntal.

Einer der betroffenen Besitzer der Schafe bestätigte am Freitagabend der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage eine Meldung des Walliser Online-Portals pomona.ch. Er bestätigte auch, dass im Verlauf des Freitags die fast hundert Tierkadaver per Helikopter vom Ort des Blitzeinschlags ausgeflogen wurden.

Schafzüchter Kilian Schnydrig sagte, die Schafe hätten sich wegen des Schutzes vor Grossraubtieren alle am selben Ort aufgehalten. Noch vor einigen Jahren wäre eine solche gemeinsame Haltung über Nacht nicht nötig gewesen. Laut pomona.ch befanden sich die Tiere beim Blitzeinschlag in einem Nachtpferch. (sda)