Polizeirapport

Bewusstsein verloren: 95-Jähriger im Lago Maggiore ertrunken

Ein 95-jähriger Mann ist am Donnerstagnachmittag im Lago Maggiore ertrunken. Bei dem Mann handelte es sich um einen 95-jährigen Schweizer aus der Gegend um Locarno, wie die Tessiner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte.

Kurz vor 15.30 Uhr sei bei der Kantonspolizei Tessin die Meldung eingegangen, dass ein bewusstloser Mann im Wasser des Lago Maggiore im Gebiet von Magadino gefunden worden war.

Aus noch ungeklärten Gründen habe der Mann im Wasser das Bewusstsein verloren, so die Polizei weiter. Daraufhin sei er ans Ufer gebracht. Trotz Reanimationsversuchen sei der Mann noch am Unfallort verstorben. Kantonale Polizeibeamte und die Interkommunale Polizei von Piano sowie Rettungskräfte des Rettungsdienstes Locarno waren vor Ort. Die Ermittlungen zur Klärung der genauen Umstände des Unglücks dauern an. (sda)