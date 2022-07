Graubünden und Wallis haben genug vom Wolf – Tiere zum Abschuss freigegeben

Das Beverinrudel trete als «besonders schadensstiftend in Erscheinung», schreiben die Naturschutzorganisationen WWF, Pro Natura und die Gruppe Wolf Schweiz in einer gemeinsamen Mitteilung .

Nach den zwei Angriffen auf Kühe in so kurzer Zeit haben nun auch Naturschutzorganisationen die Dezimierung des «Beverin-Problemrudels» gefordert.

Am Freitag hat der Walliser Staatsrat Frédéric Favre (FDP) den Abschuss eines Wolfes in der Region Val d'Illiez angeordnet. Die Bedingungen für den Abschuss seien erfüllt, teilte der Kanton Wallis am Freitag mit.

Die zuständigen Behörden des Kantons Graubünden erklären in einer Mitteilung, dass sich die Wölfe des Beverin-Rudels bereits mehrere Jahre sehr problematisch verhielten. Und sie fügen an, dass die Tötung einer ausgewachsenen Mutterkuh im Vergleich zur Gefährdungs- und Schadensentwicklung bei Schafen und Ziegen einer weiteren, neuen und schwerwiegenden Eingriffstiefe entspräche.

Die Wolfspopulation in der Schweiz ist in den letzten Jahren gewachsen.

Am Mittwochabend griff das Bündner Beverin-Wolfsrudel eine weitere Kuh an und verletzte sie schwer – nur fünf Tage, nachdem es eine Mutterkuh gerissen hatte.

Das Beverin-Wolfsrudel in Graubünden sorgt für immer mehr Schlagzeilen, dem Leitwolf geht es jetzt sogar an den Kragen. Auch im Wallis sorgt der Wolf letzte Woche für Unruhe. Nun sind sogar Naturschutzorganisationen für einen Abschuss.

