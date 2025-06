Pablo Picasso zählt zu den einflussreichsten Künstlern der Moderne. (Symbolbild) Bild: keystone

Sieben Picasso-Teller für 272'000 Schweizer Franken versteigert

Mehr «Schweiz»

Sieben einzigartige Keramikteller und -platten von Picasso sind in Genf für rund 270'000 Schweizer Franken versteigert worden. Der erzielte Preis liege deutlich über den Erwartungen, teilte das Auktionshaus Piguet mit.

«Dies spiegelt die Begeisterung des Publikums für die Werke des Meisters in all ihren Formen wider», heisst es in der Mitteilung. Bei den am Donnerstagabend versteigerten Tellern und Platten handelte es sich den Angaben zufolge um von Pablo Picasso entworfene Unikate. Sie sind verziert mit typischen Motiven des spanischen Künstlers: Tauben, Ziegen, Fische und Vögel. «Diese zwischen 1947 und 1963 im Atelier Madoura gefertigten Unikate erzielten einen Gesamtpreis von 272'000 Schweizer Franken», erklärte Piguet. Der Schätzpreis hatte bei 145'000 Franken gelegen.

Pablo Picasso, der 1973 im Alter von 91 Jahren starb, zählt zu den einflussreichsten Künstlern der Moderne. Die Teller waren von den Nachfahren eines engen Freundes des Spaniers zur Auktion angeboten worden. (sda/afp)