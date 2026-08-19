recht sonnig24°
DE | FR
burger
Schweiz
Tier

Wegen Krebspest: Aargau erweitert Sperrgebiet in der Wyna

Wegen Krebspest: Aargau erweitert Sperrgebiet in der Wyna

Die Krebspest an der Wyna hat sich weiter ausgebreitet. Deshalb erweitert der Kanton Aargau das seit Herbst 2025 bestehende Sperrgebiet.
19.08.2026, 10:4419.08.2026, 10:44

Es umfasst neu den ganzen Flusslauf der Wyna von der Grenze zum Kanton Luzern bei Menziken bis zur Mündung in die Suhre in Suhr.

North American crayfish, Orconectes Limo.......... North American crayfish, Orconectes Limosus, Lugano lake, Ticino, Switzerland, Credit:Franco Banfi / Avalon Switzerland PUBLICATIONxNOTxINxUKxFRAxUSA ...
In der Wyna geht die Krebspest um. (Symbolbild)Bild: www.imago-images.de

Das Sperrgebiet soll die einheimischen Flusskrebse schützen und eine weitere Ausbreitung der Tierseuche verhindern, wie der Kanton Aargau in einer Medienmitteilung vom Mittwoch schrieb.

Im Sperrgebiet gelten nun diverse Regeln: Man darf den Fluss nicht betreten – auch Hunde nicht. Ausserdem darf man keine Krebse aus der Wyna an andere Orte bringen oder Krebse darin aussetzen.

Die Tierseuche wird durch einen pilzähnlichen Erreger verursacht. Für einheimische Flusskrebse wie den Edelkrebs endet eine Infektion fast immer tödlich. Infizierte Flusskrebse bilden gemäss Medienmitteilung grosse Mengen Sporen des Erregers und können so gesunde Tiere in der Nähe anstecken.

Die Sporen blieben auch im Wasser viele Tage ansteckend. Eine Weiterverbreitung sei auch indirekt möglich, beispielsweise durch feuchte Angelgeräte oder Stiefel oder durch badende Personen oder Tiere.

Letztes Jahr wurden an der Wyna mehrere befallene Edelkrebse gefunden. Damals hatte der Kanton im betroffenen Abschnitt ein Sperrgebiet eingerichtet. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Kutschenbetrieb im Val Roseg nimmt Betrieb reduziert wieder auf
Nach dem tödlichen Unfall vom Wochenende hat der Kutschenbetrieb im Val Roseg den Betrieb in reduziertem Umfang wieder aufgenommen. Zuvor wurden die Fahrzeuge des Unternehmens technisch überprüft und einem Bremstest unterzogen.
Zur Story