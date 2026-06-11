Wolf greift im Neuenburger Jura Rinderherde an

Im Neuenburger Jura hat ein Wolf bei einem Angriff auf eine Rinderherde zwei Tiere getötet und ein drittes leicht verletzt. Die betroffene Herde zählte 34 Tiere.

Mehr «Schweiz»

Der Angriff ereignete sich in der Nacht vom 5. auf den 6. Juni in der Gemeinde Les Verrières, im Ortsteil La Planée. Der kantonale Wildinspektor, Christophe Noël, bestätigte am Donnerstag auf Anfrage von Keystone-SDA eine entsprechende Meldung von «Arcinfo».

Ein Wolf hat im Neuenburger Jura eine Rinderherde angegriffen. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Ein Rind sei leicht verletzt, ein zweites getötet worden. Ein drittes Rind aus derselben Herde sei wahrscheinlich schon etwas früher getötet worden. Dies würden die vor Ort von den Wildhütern gefundenen Überreste vermuten lassen, erklärte der Wildhüter.

Nach Angaben des Landwirts, dessen Vieh von diesem Angriff betroffen war, wog die zuletzt getötete junge Kuh zwischen 300 und 400 Kilogramm. Die Herde zählte vor den Angriffen 34 Tiere.

Die betroffene Bauernfamilie wird ihre Tiere nun jeden Abend eintreiben. Dies bedeutet für sie einen erheblichen Mehraufwand, da sich die Tiere auf einer Sommerweide 11 Kilometer vom Hof entfernt befinden, wie der Landwirt im Artikel von «Arcinfo» ausführte.

Nachtwache im Gespräch

Die Massnahme, die Rinder einzutreiben, wurde unmittelbar nach dem Angriff umgesetzt. Sie wird vom Kanton finanziert. Zudem werde die Frage einer Unterstützung durch den Verein OPPAL für die nächtliche Überwachung der Tiere geprüft, fügte der Leiter des Amtes für Wild, Wald und Natur hinzu.

Der Wildhüter hält es für wahrscheinlich, dass der Angriff von einem Wolf aus dem Rudel Jougne-Suchet VD stammt und nicht von einem Wolf aus dem Rudel in La Brévine NE, dessen Revier weiter östlich liegt. (hkl/sda)