Mehrere Hundert Fische verenden in Hölstein BL

Gemäss Mitteilung führt die unsachgemässe Entsorgung von Abwässern über Sauberwasserschächte immer wieder zu Verunreinigungen in Gewässern und zu massiven Schädigungen an Fauna und Flora.

Am Ort stellten die Behörden Chlorgeruch, Schaum und verblichene Algen fest. Es sei deshalb davon auszugehen, dass eine chlorhaltige Substanz – möglicherweise ein Reinigungsmittel – über die Sauberwasserleitung in den Bach eingeleitet worden sei und dies zum Fischsterben geführt habe, heisst es weiter. Wer dafür verantwortlich ist, ist unklar.

Im Bach Vordere Frenke in Hölstein BL sind am Dienstag auf einer Strecke von mehreren hundert Metern alle Fische verendet. Die Behörden gehen davon aus, dass das Fischsterben durch eine chlorartige Substanz verursacht worden ist.

Nach Verhaftung von vier Syrern: «Schweiz darf kein sicherer Hafen für Terroristen werden»

Der Vorwurf lautet Unterstützung einer terroristischen Gruppierung: Die Polizei nimmt in der Westschweiz vier Syrer fest, zwei davon in Asylunterkünften. Das Phänomen des dschihadistischen Terrorismus sei mitnichten verschwunden, warnt die Bundesanwaltschaft.

Die Nachricht hat es in sich, ist aber in den Sommerpossen um den SVP-Wahlkampfsong und die fehlerhaften Hitzeprognosen von SRF Meteo fast ein bisschen untergegangen. Am vorletzten Donnerstag haben Bundes- und Kantonspolizisten in den Kantonen Waadt und Neuenburg sieben Häuser durchsucht und dabei vier Syrer festgenommen. Zwei von ihnen wohnen im Kanton Waadt, die beiden anderen befanden sich zum Zeitpunkt der Verhaftung in Asylunterkünften in den Kantonen Waadt und Neuenburg.