Vertreter der Seilbahnbranche geben sich optimistisch

Im Sommer schossen die Personenverkehrserträge in die Höhe. Sie erreichten in der Saison 2022/23 fast das Fünffache der Wintersaison. Am erfolgreichsten waren unter anderem die Regionen Zentralschweiz und Berner Oberland. (sda)

So kletterte der Transportumsatz in der Wintersaison 2023/24 auf den vorherigen Höchststand von 828 Millionen Franken aus der Wintersaison 2021/22. Dies erreichte die Branche bei leicht gestiegener Skitage-Anzahl von 23,1 Millionen im Vergleich zu 22,2 Millionen gegenüber der Wintersaison von 2022/23. Der Frequenz-Höchststand von 25,4 Millionen Skitagen aus dem Winter 2021/22 wurde allerdings nicht mehr erreicht.

Die Branche sei positiv und innovativ unterwegs, war die Botschaft des Verbandes der Schweizer Seilbahnbranche (SBS) am Donnerstag vor den Medien in Lugano.

Trotz wiederkehrender schneearmer Winter geben sich die Vertreter der Schweizer Seilbahnen optimistisch. Immer wichtiger werde für die Seilbahnen der Sommer: So schossen die Personenverkehrserträge in der warmen Saison steil in die Höhe.

Weitere Ukraine-Konferenz in der Schweiz – das willst du dazu wissen

Die Ukraine ist so vermint wie kaum ein anderes Land der Welt. Über 50 Staaten treffen sich gerade in Lausanne, um über das Problem zu reden. Was die Konferenz bringen soll und wie es danach weiter geht.

Nach dem Friedensgipfel auf dem Bürgenstock und der Wiederaufbau-Konferenz in Lugano kurz nach Kriegsausbruch organisiert die Schweiz bereits zum dritten Mal ein internationales Ukraine-Treffen. Am Donnerstag eröffnen Bundespräsidentin Viola Amherd und der ukrainische Premierminister Denys Schmyhal in Lausanne die Ukraine Mine Action Conference. Was es zur zweitägigen Minenräumkonferenz zu wissen gilt.