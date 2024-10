Was bislang zum Tod von Liam Payne bekannt ist

Was bislang zum Tod von Ex-«One Direction»-Star Liam Payne bekannt ist

Am Mittwoch kam der ehemalige One-Direction-Star Liam Payne bei einem Sturz aus einem Hotelfenster ums Leben. Die Ermittlungen zur Todesursache laufen – das ist bislang bekannt.

Der Tod

Liam Payne starb bei einem Sturz aus dem dritten Stock eines Hotels in Buenos Aires. Seine Leiche wurde um 17.11 Uhr Ortszeit von der Polizei gefunden, wie die lokalen Behörden bestätigten. Der Musiker habe sich beim Sturz schwere Verletzungen zugezogen, weshalb man nur noch den Tod feststellen konnte. «Wir kamen rechtzeitig an, um zu versuchen, ihn wiederzubeleben. Aber wir konnten nichts tun», so der Leiter des staatlichen Notfallmedizinsystems Argentiniens.

Liam Payne wurde nur 31 Jahre alt. Bild: keystone

Wie genau es zum Sturz aus dem 14 Meter hohen Fenster kam, ist bislang noch unklar. Die Ermittlungen laufen, es wurde eine Autopsie angeordnet. Gemäss Alberto Crescenti, einem Sprecher der lokalen Polizei, werden sowohl ein versehentlicher Sturz als auch ein Suizid in Betracht gezogen.

Lass dir helfen!

In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen und depressiven Krisen da sind – vertraulich und kostenlos.



– Die Dargebotene Hand: Tel 143,

– Beratung + Hilfe 147 für Jugendliche: Tel 147,

– Reden kann retten: www.reden-kann-retten.ch

Der Anruf aus der Lobby

Ebenfalls bestätigt ist, dass die Polizei nur Minuten vor Paynes Tod einen Anruf aus demselben Hotel erhielt. Dabei sei ein «aggressiver Mann, der unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stehen könnte», gemeldet worden, so Pablo Policicchio, Sprecher des Sicherheitsministeriums der Stadt Buenos Aires, gegenüber AP.

Fans trauern vor dem Hotel, aus welchem Payne fiel. Bild: keystone

Der Anruf aus dem Hotel kursiert derzeit in den Medien. Gemäss CNN sagte das Personal der Polizei, man solle «dringend jemanden schicken», weil man nicht wisse, ob das Leben des Gasts in Gefahr sei. Man könne das Zimmer nicht betreten.

Ob es sich bei diesem Mann um Payne handelte, ist nicht offiziell bestätigt – liegt aber nahe.

Bilder veröffentlicht

In der Nacht auf Mittwoch veröffentlichte die argentinische Zeitung «Clarin» Bilder, die aus dem Hotelzimmer von Liam Payne stammen sollen. Darauf zu sehen ist neben einer Dove-Seife, Streichhölzern, Kerzenresten und Aluminiumfolien auch ein verstreutes Pulver, wobei es sich um Kokain handeln soll. Auch in der Badewanne sollen Kerzen- und Aluminiumfolienreste gefunden worden sein.

In Paynes Zimmer sollen Drogen gefunden worden sein. bild: x/bemadgirl

Auf einer weiteren Aufnahme ist ein zerstörter Fernseher zu sehen. Auch dieser soll sich in Paynes Zimmer befinden.

Dieses zerstörte TV-Gerät soll sich in Paynes Zimmer befinden. Bild: x

Ob es sich bei den Aufnahmen tatsächlich um Bilder aus dem Zimmer des Musikers handelt, ist nicht bestätigt. Auch ein möglicher Drogenkonsum Paynes wurde von der Polizei bislang nicht bestätigt. Der Musiker hatte in der Vergangenheit offen über Drogenprobleme gesprochen.

Die Videos auf Snapchat

Am Tag seines Todes veröffentlichte Liam Payne diverse Videos auf Snapchat, die ihn bei bester Laune mit seiner Freundin, Influencerin Kate Cassidy, zeigen. «Es ist ein wunderschöner Tag in Argentinien», schwärmt Payne darin. Der Musiker wirkt im Video zufrieden und zeigt den malerischen Hintergrund. Er geniesse seine Zeit in den Ferien, berichtet Payne. Zudem veröffentlichte der Musiker einige Bilder, auf welchen er mit seiner Partnerin herumalbert.

Ob die Aufnahmen tatsächlich vom Todestag Paynes stammen, ist allerdings unklar. Wie US-Medien berichten, reisten Payne und Cassidy gemeinsam nach Argentinien, allerdings soll die Influencerin bereits zwei Tage vor dem tödlichen Sturz ihres Freundes zurück in die USA gereist sein. So zeigte Cassidy auf TikTok, wie sie von Buenos Aires in ihre Heimat Florida flog. Über eine erneute Rückkehr nach Buenos Aires ist nichts bekannt.

(dab)