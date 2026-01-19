wechselnd bewölkt-1°
DE | FR
burger
International
Deutschland

Gelsenkirchen: Raub bei Sparkasse wird Thema bei «Aktenzeichen XY»

Security stands in front of the closed Sparkasse savings bank branch during a Police search in the Buer district in Gelsenkirchen, Germany, Tuesday evening, Jan. 6, 2026 following a break-in into the ...
Bei dem Einbruch Ende Dezember hatten die Täter mehrere Sicherheitssysteme überwunden und sich direkt in den Tresorraum der Sparkassen-Filiale gebohrt.Bild: keystone

Deutscher Millionen-Coup in Gelsenkirchen wird Thema bei «Aktenzeichen XY»

19.01.2026, 13:4219.01.2026, 13:42

Der spektakuläre Millionen-Coup in einer Gelsenkirchener Sparkasse im Nordwesten Deutschlands wird an diesem Mittwoch Thema bei der Fahndungssendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» (20.15 Uhr) des Zweiten Deutschen Fernsehens sein. Das kündigte das ZDF an.

Bei dem Einbruch Ende Dezember hatten die Täter mehrere Sicherheitssysteme überwunden und sich direkt in den Tresorraum der Sparkassen-Filiale gebohrt. Dort räumten sie rund 3'100 Kundenschliessfächer aus. Der Schaden wird auf einen hohen Millionenbetrag geschätzt.

Die Polizei ermittelt mit starken Kräften und will beispielsweise sämtliche Schliessfachbesitzer einzeln befragen. Eine heisse Spur zu Tätern und Beute gibt es aber offensichtlich noch nicht. (sda/dpa)

Mehr zum Millionen-Raum in Gelsenkirchen:

Bankraub in Gelsenkirchen – Tür war manipuliert
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Wef lädt Irans Aussenminister nach Kritik aus
Nur Tage nachdem das Regime Tausende protestierende Menschen massakriert hatte, wurde der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi ans Wef nach Davos eingeladen. Jetzt krebst es zurück.
Mindestens 3000 Menschen wurden bei Protesten gegen die iranische Führung in den vergangenen Tagen brutal getötet. Menschenrechtsorganisationen gehen von weit höheren Opferzahlen aus, die Schätzungen reichen hoch bis zu 20'000.
Zur Story