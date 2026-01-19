Bei dem Einbruch Ende Dezember hatten die Täter mehrere Sicherheitssysteme überwunden und sich direkt in den Tresorraum der Sparkassen-Filiale gebohrt. Bild: keystone

Deutscher Millionen-Coup in Gelsenkirchen wird Thema bei «Aktenzeichen XY»

Der spektakuläre Millionen-Coup in einer Gelsenkirchener Sparkasse im Nordwesten Deutschlands wird an diesem Mittwoch Thema bei der Fahndungssendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» (20.15 Uhr) des Zweiten Deutschen Fernsehens sein. Das kündigte das ZDF an.

Bei dem Einbruch Ende Dezember hatten die Täter mehrere Sicherheitssysteme überwunden und sich direkt in den Tresorraum der Sparkassen-Filiale gebohrt. Dort räumten sie rund 3'100 Kundenschliessfächer aus. Der Schaden wird auf einen hohen Millionenbetrag geschätzt.

Die Polizei ermittelt mit starken Kräften und will beispielsweise sämtliche Schliessfachbesitzer einzeln befragen. Eine heisse Spur zu Tätern und Beute gibt es aber offensichtlich noch nicht. (sda/dpa)