Will am Schutzstatus S festhalten: Bundesrat Beat Jans. Bild: keystone

Bundesrat hebt Schutzstatus S für Ukraine-Flüchtlinge nicht auf

Der Bundesrat hebt den Schutzstatus S für Flüchtlinge aus der Ukraine bis zum 4. März 2026 nicht auf. Gleichzeitig verlängert er auch die Unterstützung für diesen Personenkreis bis dahin. So reagierte die Regierung am Mittwoch auf die unveränderte Lage in der Ukraine. (sda)

