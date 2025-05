Thun steigt nach Sieg über Aarau in die Super League auf

Nach fünf Jahren in der Challenge League: Thun steigt nach Sieg über Aarau auf

Ethan Meichtry, rechts, jubelt nach seinem Tor zum 2:1 mit Fabio Fehr, links. Beide vom FC Thun. Bild: keystone

Der FC Thun kehrt nach fünf Jahren in der Challenge League in die Super League zurück. Die Berner Oberländer gehen in der 33. Runde mit dem 2:1 gegen Aarau den letzten Schritt zur Erstklassigkeit.Nach vergeblichen Anläufen in der Barrage – 2021 gegen Sion, im vergangenen Jahr gegen die Grasshoppers – hat es nun auf direktem Weg geklappt für Thun. Drei Runden vor Schluss beträgt der Vorsprung des Teams von Mauro Lustrinelli auf Verfolger Aarau elf Punkte.

Den entscheidenden Treffer realisierte der erst 19-jährige Franz-Ethan Meichtry zehn Minuten vor dem Ende und nur vier Minuten nach seiner Einwechslung. Der Thuner traf sehenswert in die rechte obere Ecke, nachdem die Aarauer unmittelbar zuvor gleich drei gute Möglichkeiten auf die Führung hatten liegen lassen. Am nächsten kam einem Treffer Sofian Bahloul, der zwei Minuten vor dem Thuner Treffer die Latte traf.

In einer intensiven Partie vor 10'000 Zuschauern glückte dem Heimteam ein Start nach Mass. Layton Stewart brachte die Berner Oberländer bereits in der 5. Minute in Führung. Doch nur eine Zeigerumdrehung später konterte Sofian Bahloul die Thuner Führung. Er liess Niklas Steffen mit einem schönen Schlenzer keine Abwehrchance. Es war der erste Gegentreffer für den Thuner Goalie in der fünften Partie seit der Rückkehr ins Tor. Er sollte an diesem Abend kein weiteres Mal bezwungen werden.

Für Aarau endete eine 19 Spiele dauernde Serie der Ungeschlagenheit. Das Team von Trainer Brunello Iacopetta hat aber nach wie vor Chancen auf den Aufstieg via Barrage. Da Etoile Carouge gegen Stade Lausanne-Ouchy ebenfalls 1:2 verlor, beträgt der Vorsprung auf die Genfer weiterhin sechs Punkte.

Stade Nyonnais feierte einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt. Die Westschweizer bezwangen Vaduz durch ein Tor von Seydou Traoré in der 11. Minute 1:0. Nach dem zweiten Sieg in Serie beträgt der Vorsprung auf das Schlusslicht Schaffhausen sieben Punkte, wobei das Team von Hakan Yakin am Sonntag in Will nachziehen kann. (sda)