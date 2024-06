Alpinist stirbt bei Absturz am Silvrettahorn

Archivbild: Der Silvrettagletscher mit Silvrettahorn, Egghorn, Signalhorn, Gletscherchamm und Verstanclahorn (v.l.n.r.) Bild: KEYSTONE

Ein niederländischer Alpinist ist am Freitag bei einem Absturz am Silvrettahorn im Kanton Graubünden ums Leben gekommen. Der 69-Jährige war in Begleitung eines 60-jährigen Holländers auf dem Abstieg vom Gipfel, als er beim Traversieren einer Schneeflanke ausrutschte.

Anschliessend glitt der Alpinist laut einer Mitteilung der Bündner Kantonspolizei vom Samstag zuerst über das Schneefeld in die Tiefe. Danach stürzte er 200 Meter weit über eine Felswand ab. Sein Bergkamerad avisierte sofort die Bergretter.

Doch erlitt der abgestürzte Alpinist tödliche Verletzungen und musste mit Hilfe einer Winde geborgen werden. Die beiden Alpinisten waren am Morgen von Österreich aus auf den Gipfel des 3243 Meter hohen Silvrettahorns an der schweizerisch-österreichischen Grenze gestiegen. Nach dem Mittag machten sie sich auf den Abstieg.

Die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft Graubünden haben Ermittlungen zum Hergang des Absturzes eingeleitet. (sda)