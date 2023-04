Gedenkfeier in Hochwald SO 50 Jahre nach tödlichem Flugzeugabsturz

Bei einer Gedenkfeier haben Behörden, Retter und Angehörige am Montagmorgen der Opfer des Absturzes eines britischen Flugzeugs in Hochwald SO vor 50 Jahren gedacht. Das Unglück mit 108 Toten gilt als schwerstes Flugzeugunglück auf Schweizer Boden.

37 Menschen überlebten den Absturz in Hochwald, weil sie sich im abgerissenen Heck des Flugzeuges befunden hatten. Bild: KEYSTONE

Zu den geladenen Gästen der Feier bei der Gedenkstätte unweit des Absturzortes beim Weiler Herrenmatt zählten der Solothurner Regierungsrat Remo Ankli, der Britische Botschafter in der Schweiz, James Squire, und der Direktor des Euroairports, Matthias Suhr. Auch zahlreiche Angehörige der Opfer nahmen teil.

Für die englischen Besucher seien das Zusammentreffen mit Helfern und die langjährigen Kontakte mit Menschen aus der Region wichtig, teilte die Gemeinde mit. Die Angehörigen fühlten sich wegen des damaligen Grosseinsatzes mit der Dorfbevölkerung und vielen Helfern aus der Region noch immer verbunden.

Die Vickers Vanguard 952 stürzte am 10. April 1973 nach einem missglückten Landeanflug auf den Flughafen Basel-Mülhausen bei Hochwald in den Bergwald. 108 Menschen starben, 37 überlebten. (saw/sda)