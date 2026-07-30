Fondue ist am 1. August noch möglich. Bild: shutterstock

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Hey, was gibt's eigentlich bei euch am 1. August zu essen?

Jetzt, wo wir wegen Grillverbot nicht brööteln können, weisch?

Oliver Baroni Folge mir

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Irgendwie erlebe ich da eine Art kognitive Diskrepanz: ein 1.-August-Essen ohne Bratwürste oder Cervelats vom Gartengrill? Das ist einfach … seltsam. Was sollen wir denn stattdessen essen? Klar kommen einem etliche andere Schweizer Gerichte in den Sinn … aber irgendwie verbindet man diese nicht mit dem 1. August. Weil dann doch Grillieren angesagt ist. Draussen hocken und Lampions und so. Deshalb die Frage:

Was gibt's heuer bei euch am 1. August zu essen?

Denn, ehrlich gesagt, ich bin etwas ratlos.

Wir haben schon mal in der Redaktion nachgefragt:

Bild: imago

«Fleischkäse aus dem Ofen mit Härdöpfelsalat»

«Bei uns gibt es einen schönen schweizerischen Brunch mit selbstgemachtem Zopf, Rösti und Spiegelei, Konfi etc. Eventuell knallen wir auch noch hie und da etwas geschmolzenen Raclettekäse drauf, mal schauen.»

Bild: shutterstock

«Ich tendiere aus Hitzegründen zu einem Wassermelonen-Feta-Salat. Klingt zwar nicht sonderlich originell, aber hey! Rot-weiss, das Motto stimmt so bitz.»

Bild: Schweiz Tourismus

«Outdoor-Fondue auf dem Sitzplatz. Dieses Jahr mit der Mischung direkt von der Alp Chäserenholz auf der Rigi. Den Käse testeten wir kürzlich auf der Alp und brachten direkt eine Portion für das Fest mit der Familie am 1. August ins Tal. Fondue und Raclette gehen immer, egal, wie heiss es ist.»

Bild: wikicommons

«Älplermagronen mit Apfelmus.»

Aber nun ihr, liebe Userschaft: Was gibt's bei euch zu essen am 1. August?

Sagt es uns in den Kommentaren!