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Diese Läden haben in der Schweiz am 1. August geöffnet

IMAGE DISTRIBUTED FOR CARITAS SCHWEIZ FOR EDITORIAL USE ONLY - Guenstig einkaufen: Immer mehr Personen sind auf das Angebot der Caritas-Maerkte angewiesen. // Weiterer Text ueber ots und http://presse ...
Der 1. August gehört zu den umsatzstärksten Feiertagen.Bild: keystone

Diese Shops haben am 1. August geöffnet

Der Nationalfeiertag fällt 2026 auf einen Samstag, viele Läden bleiben an diesem Tag in der Schweiz geschlossen. Wo du trotzdem noch einkaufen kannst, erfährst du hier.
30.07.2026, 19:2530.07.2026, 19:25
Kendra Kotas
Kendra Kotas

Du bist spontan an eine 1.-August-Feier eingeladen und sollst noch einen Salat mitbringen? Oder hast du den Wocheneinkauf verschwitzt und stehst nun vor einem leeren Kühlschrank? Kein Grund zur Panik: Auch am Nationalfeiertag haben einige Geschäfte geöffnet.

An grossen Bahnhöfen und Flughäfen haben zahlreiche Läden auch an Feiertagen geöffnet. Dazu gehört beispielsweise das Shopville im Zürcher Hauptbahnhof. Auch Tankstellenshops bleiben häufig geöffnet, etwa Coop-Pronto-Filialen wie jene in Oensingen Nord im Kanton Solothurn. Ein Blick auf die individuellen Öffnungszeiten lohnt sich besonders in Tourismusregionen, wo einzelne Geschäfte ebenfalls ihre Türen offen halten.

Eine Übersicht von geöffneten Lebensmittelläden findest du nachfolgend:

Inhaltsverzeichnis
Aargau
Basel
Bern
Freiburg
Genf
Graubünden
Luzern
Nidwalden
Schaffhausen
Schwyz
Solothurn
St.Gallen
Tessin
Thurgau
Waadt
Wallis
Zug
Zürich

Aargau

  • Coop Bahnhof Baden: 08:00 - 20:00 Uhr

Basel

  • Coop Basel Bahnhof SBB: 07:30–22:00 Uhr
  • Coop Pronto Shop Basel Badischer Bahnhof: 05:00–23:00 Uhr
  • Migros Basel Bahnhof: 07:30–22:00 Uhr

Bern

  • Migros Bahnhof Bern: 10:00–20:00 Uhr
  • Migros in Zweisimmen: 08:00–13:00 Uhr
  • Coop Bahnhof Bern: 07:00–23:00 Uhr
  • Lidl Bahnhof Bern: 10:00–20:00 Uhr
ARCHIVBILD ZUR GEPLANTEN RUECKKEHR ZUM NORMALEN FAHRPLAN --- Der Intercityzug IC1, links, und der Interregionalzug IR17 stehen im Bahnhof Bern, am Mittwoch, 13. Dezember 2017. (KEYSTONE/Peter Klaunzer ...
An grossen Bahnhöfen haben die Läden meistens geöffnet.Bild: KEYSTONE

Freiburg

  • Migros Freiburg Bahnhof: 06:00–22:00 Uhr
  • Coop Freiburg Bahnhof: 06:00–22:00 Uhr

Genf

  • Migros Bahnhof Genf-Cornavin: 06:00–22:00 Uhr
  • Coop Bahnhof Genf-Mont-Blanc: 05:30–23:00 Uhr
  • Migros Flughafen Genf: 07:30–21:00 Uhr

Graubünden

  • Coop Supermarkt Chur Steinbock, Bahnhof Chur: 08:00–20:00 Uhr
  • Coop Pronto Shop Chur Bahnhof: 05:00–23:59 Uhr

Luzern

  • Coop Bahnhof Luzern: 07:00–22:00 Uhr
  • Migros Bahnhof Luzern: 06:00–22:00 Uhr

Nidwalden

  • Coop Pronto Stans Süd (A2-Raststätte): 00:00–24:00 Uhr
Eine Kunde bezahlt am 12. Oktober 2007 an der Kasse im COOP Pronto Tankstellenshop in Zuerich-Seebach seine Einkaeufe. (KEYSTONE/Martin Ruetschi) A customer pays his shopping at the cash register in ...
Bei Coop-Pronto-Filialen stehen die Chancen gut, dass Konsumentinnen und Konsumenten offene Türen vorfinden. Bild: KEYSTONE

Schaffhausen

  • Coop Pronto Schaffhausen Bahnhof: 05:30–23:00 Uhr
  • Migrolino Schaffhausen Bahnhof: 07:00–22:00 Uhr

Schwyz

  • Coop Supermarkt Bahnhof Pfäffikon: 08:00–21:00 Uhr
  • Coop Pronto Goldau Bahnhof: 07:00–22:00 Uhr

Solothurn

  • Coop Solothurn Bahnhof: 07:00–22:00 Uhr

St.Gallen

  • Coop Bahnhof St.Gallen: 08:00–22:00 Uhr

Tessin

  • Migrolino Lugano Via Trevano: 06:00–22:30 Uhr
  • Coop Bellinzona Bahnhof: 06:00–22:00 Uhr
  • Coop Pronto Pambio: 06:00–22:30 Uhr

Thurgau

  • Coop Pronto Kreuzlingen: 08:00–20:00
  • Migrolino Romanshorn Bahnhof: 06:00–20:00 Uhr
  • Prima Amlikon: 08:00–19.00 Uhr

Waadt

  • Coop Pronto Bahnhof Lausanne. 05:30–00:00 Uhr

Wallis

  • Coop Pronto Visp Bahnhof: 05:00–00:00 Uhr

Zug

  • Coop Zug Bahnhof: 07:00–22:00 Uhr
  • Coop Pronto Zug Bahnhof: 07:00–22:00 Uhr
  • Migrolino Zug: 06:00–23:00 Uhr

Zürich

  • Migros Zürich HB: 08:00–22:00 Uhr
  • Coop Zürich HB Shopville: 08.00–22:30 Uhr
  • Coop Zürich Stadelhofen Bahnhof: 07.00–22:00 Uhr
  • Coop Pronto Zürich Oerlikon Bahnhof: 05:30–00:00 Uhr
Foto Manuel Geisser 16.09. 2023 Zuerich , SCHWEIZ , Hauptbahnhof Zuerich , Reisende und Pendler *** Photo Manuel Geisser 16 09 2023 Zuerich , SWITZERLAND , Zurich Main Station , Travelers and commuter ...
Beim Zürich Hauptbahnhof sind einige Läden geöffnet.Bild: www.imago-images.de

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Falls du noch weitere Shops kennst, die geöffnet haben, kannst du es gerne in die Kommentare schreiben.

«So viele Leute hatte es noch nie»: Erste 24-Stunden-Migros der Schweiz wird überrannt
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Themen
Die wundersame Welt der amerikanischen Supermärkte
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Die wundersame Welt der amerikanischen Supermärkte
Vielleicht ist er auch von einer anderen Welt.
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Was würdest du kaufen, wenn die Läden für 30 Tage geschlossen wären?
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