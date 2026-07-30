Diese Shops haben am 1. August geöffnet
Du bist spontan an eine 1.-August-Feier eingeladen und sollst noch einen Salat mitbringen? Oder hast du den Wocheneinkauf verschwitzt und stehst nun vor einem leeren Kühlschrank? Kein Grund zur Panik: Auch am Nationalfeiertag haben einige Geschäfte geöffnet.
An grossen Bahnhöfen und Flughäfen haben zahlreiche Läden auch an Feiertagen geöffnet. Dazu gehört beispielsweise das Shopville im Zürcher Hauptbahnhof. Auch Tankstellenshops bleiben häufig geöffnet, etwa Coop-Pronto-Filialen wie jene in Oensingen Nord im Kanton Solothurn. Ein Blick auf die individuellen Öffnungszeiten lohnt sich besonders in Tourismusregionen, wo einzelne Geschäfte ebenfalls ihre Türen offen halten.
Eine Übersicht von geöffneten Lebensmittelläden findest du nachfolgend:
Aargau
- Coop Bahnhof Baden: 08:00 - 20:00 Uhr
Basel
- Coop Basel Bahnhof SBB: 07:30–22:00 Uhr
- Coop Pronto Shop Basel Badischer Bahnhof: 05:00–23:00 Uhr
- Migros Basel Bahnhof: 07:30–22:00 Uhr
Bern
- Migros Bahnhof Bern: 10:00–20:00 Uhr
- Migros in Zweisimmen: 08:00–13:00 Uhr
- Coop Bahnhof Bern: 07:00–23:00 Uhr
- Lidl Bahnhof Bern: 10:00–20:00 Uhr
Freiburg
- Migros Freiburg Bahnhof: 06:00–22:00 Uhr
- Coop Freiburg Bahnhof: 06:00–22:00 Uhr
Genf
- Migros Bahnhof Genf-Cornavin: 06:00–22:00 Uhr
- Coop Bahnhof Genf-Mont-Blanc: 05:30–23:00 Uhr
- Migros Flughafen Genf: 07:30–21:00 Uhr
Graubünden
- Coop Supermarkt Chur Steinbock, Bahnhof Chur: 08:00–20:00 Uhr
- Coop Pronto Shop Chur Bahnhof: 05:00–23:59 Uhr
Luzern
- Coop Bahnhof Luzern: 07:00–22:00 Uhr
- Migros Bahnhof Luzern: 06:00–22:00 Uhr
Nidwalden
- Coop Pronto Stans Süd (A2-Raststätte): 00:00–24:00 Uhr
Schaffhausen
- Coop Pronto Schaffhausen Bahnhof: 05:30–23:00 Uhr
- Migrolino Schaffhausen Bahnhof: 07:00–22:00 Uhr
Schwyz
- Coop Supermarkt Bahnhof Pfäffikon: 08:00–21:00 Uhr
- Coop Pronto Goldau Bahnhof: 07:00–22:00 Uhr
Solothurn
- Coop Solothurn Bahnhof: 07:00–22:00 Uhr
St.Gallen
- Coop Bahnhof St.Gallen: 08:00–22:00 Uhr
Tessin
- Migrolino Lugano Via Trevano: 06:00–22:30 Uhr
- Coop Bellinzona Bahnhof: 06:00–22:00 Uhr
- Coop Pronto Pambio: 06:00–22:30 Uhr
Thurgau
- Coop Pronto Kreuzlingen: 08:00–20:00
- Migrolino Romanshorn Bahnhof: 06:00–20:00 Uhr
- Prima Amlikon: 08:00–19.00 Uhr
Waadt
- Coop Pronto Bahnhof Lausanne. 05:30–00:00 Uhr
Wallis
- Coop Pronto Visp Bahnhof: 05:00–00:00 Uhr
Zug
- Coop Zug Bahnhof: 07:00–22:00 Uhr
- Coop Pronto Zug Bahnhof: 07:00–22:00 Uhr
- Migrolino Zug: 06:00–23:00 Uhr
Zürich
- Migros Zürich HB: 08:00–22:00 Uhr
- Coop Zürich HB Shopville: 08.00–22:30 Uhr
- Coop Zürich Stadelhofen Bahnhof: 07.00–22:00 Uhr
- Coop Pronto Zürich Oerlikon Bahnhof: 05:30–00:00 Uhr
Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Falls du noch weitere Shops kennst, die geöffnet haben, kannst du es gerne in die Kommentare schreiben.