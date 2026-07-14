vereinzelte Gewitter31°
DE | FR
burger
Schweiz
UserInput

Wetter Schweiz: Gewitter ziehen über das Mittelland

Gewitter ziehen über das Mittelland – schick uns deine Bilder!

14.07.2026, 16:5014.07.2026, 16:59

Am Dienstag fegt eine Gewitterzelle über das Schweizer Mittelland. Aufnahmen zeigen das Ausmass des Gewitters. So hagelte es beispielsweise in Luzern am Nachmittag:

Video: watson

Bilder, die das Portal 20min veröffentlichte, zeigen derweil einen von einem kräftigen Sturm umgestürzten Baum, der in Solothurn auf der Strasse liegt.

Schick' uns hier deine Gewitterbilder!

Der Wetterdienst Meteonews hatte bereits im Vorfeld von den drohenden Gewittern gewarnt. Der Bund hat für das Mittelland die Warnstufe 4 ausgesprochen.

Wetter Schweiz: Gewitter ziehen am 14. und 15. Juli 2026 über das Mittelland.
Bild: meteonews

(cpf)

Mehr zum Wetter in den kommenden Tagen:

Starkniederschläge, Gewitter und sogar Hagel: Was uns bis Sonntag erwartet
    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    Doppeltes Erdbeben in Venezuela
    1 / 30
    Doppeltes Erdbeben in Venezuela

    In Venezuela haben sich am Donnerstag, 25. Juni 2026, zwei Erdbeben innerhalb weniger Minuten ereignet.
    quelle: keystone / boris vergara
    Auf Facebook teilenAuf X teilen
    Fans empfangen Schweizer-Nati nach WM-Aus
    Video: watson
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    0 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    Listerien nachgewiesen: Migros ruft Rauchlachs-Anschnitte zurück
    Bei einer Kontrolle wurde in Rauchlachs-Anschnitten der Migros Listerien entdeckt. Die Migros hat das Produkt deshalb umgehend für den Verkauf gesperrt und bittet nun Kundinnen und Kunden, den Lachs nicht zu verzehren.
    Zur Story