Gewitter ziehen über das Mittelland – schick uns deine Bilder!

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Am Dienstag fegt eine Gewitterzelle über das Schweizer Mittelland. Aufnahmen zeigen das Ausmass des Gewitters. So hagelte es beispielsweise in Luzern am Nachmittag:

Video: watson

Bilder, die das Portal 20min veröffentlichte, zeigen derweil einen von einem kräftigen Sturm umgestürzten Baum, der in Solothurn auf der Strasse liegt.

Der Wetterdienst Meteonews hatte bereits im Vorfeld von den drohenden Gewittern gewarnt. Der Bund hat für das Mittelland die Warnstufe 4 ausgesprochen.

Bild: meteonews

(cpf)