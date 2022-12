Morgenröte auf den Bergspitzen von Saas Fee aus. Winterlandschaft von Christin Tinner, Walchwil. Bild: zvg

Die kälteste Nacht des Jahres – und es wird noch eisiger: Zeig uns deine Winterbilder



In der Schweiz sind die Temperaturen über Nacht in den Keller gesackt. Stellenweise war es die kälteste Nacht des Jahres. Wir zeigen die schönsten Winterbilder.



Die Schweiz hat stellenweise die kälteste Nacht des Jahres erlebt. Der tiefste Wert im Flachland wurde mit -15,4 Grad in Koppigen BE gemessen. In der Nacht auf Montag soll es noch kälter werden. Schnee und Kälte führten teils zu prekären Strassenverhältnissen.

Am Flughafen Zürich wurden am Sonntagmorgen -8,6 Grad gemessen, der tiefste Wert an der Flachlandstation in diesem Jahr, wie ein Meteorologe von Meteonews der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Sonntag auf Anfrage sagte. Grund für die tiefen Temperaturen war Polarluft sowie der Umstand, dass es an gewissen Orten nach dem Schneefall aufgeklart hatte.

Winterlandschaft von Martin Thomann, Winterthur. Bild: zvg

Winterlandschaft von Martin Thomann, Winterthur. Bild: zvg

Winterlandschaft von Martin Thomann, Winterthur. Bild: zvg

Kommende Nacht könnte es den Wetterbüros zufolge lokal noch kälter werden. Am Sonntag wird vielerorts auf der Alpennordseite ein Eistag erwartet mit Temperaturen unter 0 Grad. Im Süden ist es rund 10 Grad wärmer.

Nach dem ersten Schnee in tiefen Lagen vom Freitag war die Landschaft zuletzt verbreitet weiss. Gebietsweise lagen wenige bis über zehn Zentimeter Neuschnee. In Engelberg OW wurden 17 Zentimeter gemessen, in Appenzell 13.

Hallau SH bei -10 Grad. Winterlandschaft von Kurt Wirz, Wilchingen. Bild: zvg

Winterlandschaft von Christoph S. Ackermann. Bild: zvg

Die Polizei warnt zudem vor dem Schnee auf den Strassen. Bereits sei es zu Unfällen gekommen, wegen den Sommerpneus.

Schick uns deine Winterbilder Ist dein Hauseingang mit Schnee zugesperrt oder hast du auf dem morgendlichen Spaziergang ein schönes Winterbild gemacht? Gerne würden wir es hier zeigen, sende es dafür an: redaktion@watson.ch



(kma/yam/sda)