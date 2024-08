Dieb nach vier Jahren Flucht an der Grenze bei Basel gefasst

Die deutsche Bundespolizei hat am Montagnachmittag an der Grenze von Basel zu Weil am Rhein (D) einen gesuchten Dieb aus dem Tram gezogen. Dieser war seit vier Jahren zur Haft ausgeschrieben gewesen, wie die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein am Dienstag mitteilte.

Der Dieb wurde nach 4 Jahren gefasst. Bild: Shutterstock

2019 habe ein Gericht den 39-jährigen Algerier wegen des «gemeinschaftlichen Diebstahls» in einem besonders schweren Fall zu einer sechsmonatigen Haftstrafe verurteilt, heisst es. Der Verurteilte hatte die Haftstrafe aber nicht angetreten.

Beim Versuch, mit dem grenzüberschreitenden Tram von Basel nach Deutschland einzureisen, geriet der Gesuchte nun nach vier Jahren in die Fänge einer Polizeistreife. Diese habe ihn aufgrund von Fingerabdrücken identifizieren können. (saw/sda)