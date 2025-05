Schwerverletzt im Wald aufgefunden – 15-Jährige in Berikon AG getötet

In Berikon im Kanton Aargau ist ein 15 Jahre altes Mädchen getötet worden. Die Polizei hat eine dringend tatverdächtige Person verhaftet. Zu den Hintergründen ist noch kaum etwas bekannt.

Mehr «Schweiz»

Die Schwerverletzte wurde zunächst in einem Waldstück in der Nähe des Schützenhauses gefunden. Kurze Zeit später starb sie.

Das Opfer wurde in der Nähe des Schützenhauses Berikon gefunden. Bild: google maps

Die Kantonspolizei Aargau stand im Zusammenhang mit der Tat am späteren Sonntagnachmittag im Einsatz. Laut Bernhard Graser, Kapo-Sprecher, hatten Fussgänger am Nachmittag eine verletzte Person gemeldet, die einen «komischen Eindruck» gemacht habe. Eine Patrouille habe die Jugendliche dann schwerverletzt gefunden. Obwohl sofort mit Reanimationsmassnahmen begonnen wurde, starb die Verletzte noch vor Ort, so Graser gegenüber dem Blick.

Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Eine dringend tatverdächtige Person wurde festgenommen, Fahndung nach Flüchtigen läuft keine. Die Hintegründe seien jedoch noch unklar, so Graser.

Weitere Informationen würden am Montag in einer Medienmitteilung folgen, hiess es. (con/sda)