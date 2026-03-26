Polizeirapport

Schule in Schaffhausen evakuiert – grosser Polizeieinsatz läuft

In der Stadt Schaffhausen läuft derzeit ein grosser Polizeieinsatz beim Gega-Schulhaus. Das melden die Schaffhauser Nachrichten. Die Schüler werden derzeit evakuiert, es befinden sich Beamte mit schusssicheren Westen vor Ort. Das Gebiet wird grossräumig abgesperrt.

Ein Mediensprecher der Schaffhauser Polizei hat gegenüber den Schaffhauser Nachrichten einen Einsatz bestätigt. Gründe dafür gibt er bislang keinen an. Eine Gefahr könne derzeit nicht ausgeschlossen werden. Allerdings habe man bislang keine Personen- und Sachschäden festgestellt.

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