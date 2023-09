Video: watson/nico bernasconi

Blut und Tränen: Nico und Reto müssen im Tessiner Grotto als Küchenhilfen ran

Nico und Reto machen auf ihrer Entdeckungsreise im Tessin in einem wunderschönen Grotto halt. Sie wollen gediegen Wein trinken und Tessiner Spezialitäten schlemmen. Doch es kommt ganz anders. Schon bald stehen sie in der Küche ...

Unser Schweiz-Experte Reto zeigt Nico dessen Heimatort Locarno. Nach der schweisstreibenden Wanderung und dem actiongeladenen Falknertag soll es jetzt endlich gemütlich werden. Im Grotto Efra, ganz hinten im Verzascatal, wollen sich die beiden ein schönes Abendessen mit Wein gönnen.

Doch es kommt ganz anders. Kaum haben sie es sich gemütlich gemacht, kommt auch schon Küchenchef Joel und fordert die beiden Pläuschler auf, ihm zu folgen.

Kurz glauben Nico und Reto, dass sie noch eine Führung durchs Grotto, die Küche und den Weinkeller erhalten. Aber nein, schnell dämmert es ihnen: Sie müssen arbeiten. Und die Instruktionen gibt's nur auf Italienisch ...

Das Rezept zum Nachkochen (für vier Personen):

Zutaten

Ossobuchi

- 4 «Ossobuchi» (4–5 cm dick)

- 50 g Butter

- 1 EL Schweizer Rapsöl

- 1 Glas Rotwein

- 1 Glas Bouillon, 2 dl

- 1 EL Tomatenmark

- 2 Karotten, Bio

- 1 Zwiebel

- 1 Stange Staudensellerie

- 1 Lauch

- 1 Knoblauchzehe

- Rosmarin

- 2 Lorbeerblätter

- 2 EL Weissmehl

- Salz und Pfeffer



Polenta Ticinese

- 450 g Tessiner Polenta (oder 200 g Maisgriess «Bramata» und 200 g Goldmehl)

- 50 g Buchweizenmehl (oder Polenta «Taragna»)

- 2L Wasser

- Salz



Zubereitung

Ossobuchi

Die Ossobuchi auf der Seite einschneiden, damit sie sich beim Kochen nicht zusammenziehen. Dann mit Salz und Pfeffer würzen und in Butter und Öl anbraten. Wenn sie gut durchgebraten sind, aus der Pfanne nehmen und separat ruhen lassen. In derselben Pfanne das zuvor gewürfelte Gemüse anbraten, das Tomatenmark hinzufügen, mit Rotwein ablöschen und mit einem Glas Bouillon auffüllen.

Alles in einen Topf geben, Lorbeerblätter und Rosmarin hinzufügen und bei 180 Grad 40 Minuten mit Deckel und weitere 20 Minuten ohne Deckel im Backofen schmoren.



Polenta Ticinese

Das Wasser zum Kochen bringen (wenn möglich in einem Kupfertopf) und salzen. Das zuvor gemischte Mehl nach und nach hinzufügen und dabei mit einem Schwingbesen verrühren, um Klumpenbildung zu vermeiden. Die Hitze reduzieren und mindestens eine Stunde lang ohne Deckel kochen (je länger die Polenta kocht, desto besser wird sie), dabei alle 5–10 Minuten umrühren.



Buon appetito!



Sponsored Video mit Ascona-Locarno Region Ascona-Locarno: Campingplätze, Hotels, tolle Veranstaltungen und viele Wanderwege rund um den Lago Maggiore. Alles, was du für deine nächsten Ferien im Tessin brauchst! Dieses Video ist in kreativer Zusammenarbeit mit Ascona-Locarno entstanden. Die Ideen wurden gemeinsam entwickelt und die Umsetzung erfolgte durch das watson-Videoteam. Es handelt sich dabei um bezahlten Inhalt und das Video enthält Produktplatzierungen.